河內有底氣 對美中俄施展「竹子外交」

美國總統拜登十日赴越南進行國是訪問，拉攏越南抗衡中國用意明顯。但經濟學人雜誌指出，美方若以為越南會加入美國陣營，將是一廂情願的想法。

紐約時報在拜登訪越前夕披露，越南不惜違反美國制裁，計畫向長期盟友俄羅斯祕密買武器，但美國也不敢批評越南，顯示在戰略和經濟上相當有底氣的越南，正與美中俄維持著複雜而微妙的四角關係。越南仍希望不介入強權之間的鬥爭，要走出自己的路。

檀香山「井上健亞太安全研究中心」教授伏溫指出，越南為了與不好惹的鄰國維持關係，而仰賴彈性的「竹子外交」，與某一強權示好，也會與另一強權握手。觀察家預期，在拜登訪問越南後，中國大陸國家主席習近平甚至俄羅斯總統普亭今年可能接續訪問越南。

經濟學人指出，拜登是越戰結束後第五位訪問越南的美國在任總統。一九九五年美越復交後，關係持續升溫，十年前兩國宣布為「全面夥伴」關係，這次拜登訪越，再升級為「全面戰略夥伴」關係。不過，這不代表越南加入美國的抗中陣營，擅長周旋在強權之間的越南，早已與中國、俄羅斯、印度和南韓結為「全面戰略夥伴」關係，美國只是第五國。

越南對處理中越關係經驗豐富，兩國共黨的兄弟情誼有助於穩定關係，為了拜登來訪，越共總書記阮富仲和其他高層一再保證不會背棄中國，他們也了解越南對中國的重要性，東協是中國最大出口市場，越南又是中國在東協的最大出口市場，中方頂多在口頭上表達不滿，不會有大動作。

經濟學人指出，美國有部分人士認為越南可能加入美國陣營，是一廂情願的想法，越南從來不考慮與美國站在同一陣線，而是巧妙的在美中之間求取平衡，試圖走中間路線。