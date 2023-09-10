「他們」對人類文明有莫大貢獻！諾貝爾和平獎各項得主討論度Top.5揭曉

和平獎得主紀錄片巡迴上映中！

新聞自由與民主社會具有密切關聯，無國界記者組織發布的「2023年世界新聞自由指數」指出，台灣排名從2022年的第38升至第35；中國名次暴跌至排名倒數第2，堪稱史上最差。今（2023）年8月立委賴品妤與特定記者之間的衝突，讓外界思考台灣新聞自由與採訪倫理的界線。

近期於全台巡迴放映的紀錄片《A Thousand Cuts》，帶觀眾跟著諾貝爾和平獎得主瑪麗亞・雷薩的視角，追蹤菲律賓執政當局濫權濫殺的掃毒行動，以及利用社群網站散佈假消息等爭議行為。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出5位網友最常討論的諾貝爾和平獎得主，你認得其中幾位？

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No.5 德米特里·穆拉托夫（Dmitry Muratov）

俄羅斯記者德米特里·穆拉托夫2021年因捍衛言論自由，與瑪麗亞·雷薩共同獲得諾貝爾和平獎。1993年，穆拉托夫與幾位記者創辦親民主報紙《新報》，該報以報導政府腐敗及侵犯人權等敏感議題著名，因深度分析車臣共和國與北高加索地區動盪局勢打響知名度。《新報》2022年因為報導戰爭新聞被迫停業，目前只在境外與網路發行。

穆拉托夫於2022年將諾貝爾獎牌拍賣，並表示拍賣所得1.035億美元（約新台幣33億元）將全數用於幫助烏克蘭戰爭中的難民。對此，有網友表示，「這才是真正的記者，敬佩」、「偉大的人」。

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No.4 瑪麗亞·瑞薩（Maria Ressa）

睽違86年，2021年的諾貝爾和平獎再度頒給記者，彰顯記者捍衛言論自由的價值。這並不是菲律賓記者瑪麗亞·瑞薩首次得獎，她在2018年曾獲選為時代雜誌年度風雲人物。瑞薩曾任CNN東南亞首席調查記者，她於2011年創辦獨立媒體《拉普勒》，因公開批評菲律賓總統杜特蒂而遭到多次逮捕。

瑞薩於2023年在一場論壇上表示，台灣、印尼及美國2024年大選的結果將是全球民主成敗的關鍵。瑞薩強調，接任總統蔡英文的人至關重要，因為他將「站在最前線與巨大的中國抗衡」。對此，有網友表示，「政黨要輪替，才是真民主」；還有人認為，「為什麼外人一直指指點點台灣的大選？台灣人自己作主」。

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No.3 馬拉拉（Malala Yousafzai）

馬拉拉因為在巴基斯坦爭取女性受教育權，於2012年遭到塔利班槍手襲擊，造成頭部受創，該槍擊事件使馬拉拉得到了國際關注，她的命運也從此永遠改變。

年紀僅17歲的馬拉拉於2014年獲得諾貝爾和平獎，是所有諾貝爾獎項中的最年輕獲獎人。後來她進入牛津大學唸書，並成為了一名享譽國際的人權活動家。

馬拉拉2021年在推特發文表示於英國成婚，並曬出穿著伊斯蘭傳統服飾和丈夫合影的婚紗照，不少網友表示「祝福」；另外也有人認為，「通常民主國家捧出來的政治明星，付出代價都是非常大」。

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No.2 劉曉波

劉曉波是一位中國民主運動家和作家，他曾參與1989年的六四天安門抗議，他因熱衷於民主運動被中國政府多次監禁。由於對民主和人權的不懈追求，劉曉波於2010年獲頒諾貝爾和平獎，但他因為坐牢無法親自前往挪威領獎。劉曉波2017年逝世引起了國際社會的關注，並引發了對中國政府的人權政策的批評。

旅美作家余杰2022年底於臉書發文分享，球星梅西送給劉曉波簽名照片的故事，不少網友大讚，「梅西，真正運動家的精神與信念」、「都是與梅西ㄧ樣擁有與堅持信念的人，值得尊敬」。

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No.1 歐巴馬（Barack Obama）

歐巴馬是美國前總統，也是首位擁有非裔血統的美國總統，他於2009年獲得諾貝爾和平獎。諾貝爾委員會指出，歐巴馬獲獎是因為他加強國際外交與合作，並為核武器裁減和氣候變化的全球解決方案做出了貢獻。不過，該獎項也引起一些爭議，因為有人認為歐巴馬當時還沒有實際取得實質性的和平成就。

立委林昶佐參與2022年哥本哈根民主高峰會，他在臉書透露遇到歐巴馬，並當面邀請歐巴馬訪台，而對方則笑著點點頭回應。對此，有網友留言表示，「歐巴馬對台灣極度不友善」、「不喜歡他，他太親中，中國就是被他養肥的」。

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DV小學堂：諾貝爾五大獎

諾貝爾獎創辦人是瑞典化學家諾貝爾，他靠著多項專利致富，並以發明炸藥聞名。不料，炸藥被多國軍方用於戰爭，讓身為和平主義者的諾貝爾感到痛心。因此，諾貝爾立下遺囑，表示希望自1901年起，每年頒發物理、化學、生理學或醫學、文學及和平獎項。1968年，瑞典中央銀行為紀念諾貝爾設立了經濟學獎，並於隔年開始頒發。

每年10月都會公布該年度得主，並在每年12月10日舉行授獎儀式頒獎，藉此紀念諾貝爾的逝世日期。諾貝爾五大獎首位得獎者又是哪些人呢？

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1.物理獎

當大家身體檢查時，醫生會幫我們照一張胸部X光片，他可以依據X光片判斷我們骨骼和肺部的健康狀況。這個極具價值的X光，就是由1901年首屆諾貝爾物理學獎得主、德國物理學家威廉·倫琴（Wilhelm Röntgen）所發現。倫琴1845年出生在德國，在1895年發現X光之前，倫琴已經經歷26年的學術生涯，他不僅是理科的專家、更是科學實驗的能手。此外，第一位獲得諾貝爾獎的女性科學家則是1903年物理獎得主瑪麗·居禮（Marie Curie）。居禮夫婦與科學家貝克勒（Henri Becquerel）共同發現兩種放射性元素「釙與鐳」，因此一起獲得諾貝爾物理獎。

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2.化學獎

第一位諾貝爾化學獎得主是荷蘭化學家雅各布斯·亨里克斯·凡特荷夫 (Jacobus Henricus van’t Hoff) ，憑藉在化學動力學、化學平衡、滲透壓以及立體化學等領域的研究成果，於 1901 年獲頒這項殊榮。凡特荷夫在中學時期就對化學實驗有濃厚興趣，經常在放學後偷溜進學校實驗室做化學實驗。另外，台灣第一位諾貝爾獎得主李遠哲1986年與達德利·赫施巴赫（Dudley Robert Herschbach）、約翰·查爾斯·波拉尼（John Charles Polanyi）共同獲得化學獎。李遠哲設計出「交叉分子束實驗裝置」，並用這儀器深入了解分子碰撞與化學反應的原理，這也是他獲得諾貝爾獎的主要原因。

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3.生醫獎（生理學或醫學獎）

第一枚諾貝爾生醫獎牌於1901年授予德國生理學家埃米爾·阿道夫·馮·貝林（Emil Adolf von Behring），致力於對白喉和破傷風的研究而獲獎，因為他發現了治療這些疾病的疫苗，拯救了不少人的性命。疫苗尚未問世前，白喉經常在城市和擁擠的環境中爆發傳染，造成大規模的疫情，影響了社會和經濟穩定。而破傷風常與創傷或不潔傷口有關，缺乏適當的傷口照護使得人們容易感染致死。

貝林在研究中發現，用已經患過某種疾病的動物血清可以提供對該疾病的保護，這被稱為免疫療法，這個發現為現代免疫學的發展開闢了新的道路。

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4.文學獎

第一位獲得諾貝爾文學獎的是法國詩人蘇利·普魯東（Sully Prudhomme），普魯東早年學習理科，後轉向文學。他獲得諾貝爾文學獎頗有爭議，外界普遍認為托爾斯泰或易卜生都比其更有資格拿下首屆諾貝爾文學獎，但是諾貝爾本人對於現實主義的偏見和對於理想主義的偏愛，使得普魯東如黑馬贏過這些大師而獲獎。

普魯東的作品以深情和感性著稱，處女作《節日與詩》展現了對大自然、生命和愛情的深刻反思。在《節日與詩》中，普魯東表達了對生命中美好時刻的讚美，該詩集也讓他成為十九世紀後期法國具有影響的詩人之一。

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5.和平獎

第一屆諾貝爾和平獎得主是紅十字運動創始人瓊·亨利·杜南（Jean Henri Dunant）與國際和平聯盟創始人弗雷德里克·帕西（Frédéric Passy）。瑞士商人杜南1859年出差途中目擊了索爾費里諾戰役的後果，後來他將經歷寫成《索爾費里諾回憶錄》，該書的設想最終促成1863年「救援傷兵國際委員會」（ 紅十字國際委員會前身）的創立。1864年的《日內瓦公約》也是以杜南的人道思想為基礎。

法國經濟學家帕西為阻止法國和普魯士因盧森堡問題開戰，1867年成立國際和平聯盟，他努力倡導國家之間以和平解決爭端，並致力於創建國際組織來實現這些目標，為後來的和平運動人士奠定了基礎。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年08月31日至2023年08月30日，共2年。

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