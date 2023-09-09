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普亭向金正恩祝賀北韓建國75周年 呼籲兩國「各領域」強化連結

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
俄羅斯總統普亭（左）及北韓領導人金正恩。美聯社
俄羅斯總統普亭（左）及北韓領導人金正恩。美聯社

法新社報導，俄羅斯總統普亭9日向北韓領導人金正恩道賀，恭喜北韓建國75周年，並呼籲兩國在各層面加強連結。先前有報導指出，金正恩本月可能出訪俄國會晤普亭。

報導引述克里姆林宮消息，普亭向金正恩表示，他確信有鑑於兩國共同努力，「所有領域」的雙邊連結會持續強化，這將呼應人民利益，並有助確保朝鮮半島和東北亞「安全與穩定」。

普亭並指出，俄國前身前蘇聯是首個承認北韓政權的國家，此後兩國關係一向立基於友善、睦鄰和相互尊重的原則。普亭祝福金正恩健康順利、北韓人民和平昌旺。

紐約時報報導曾指出，根據美國官員等來源消息，金正恩本月可能搭乘裝甲列車前往俄國東岸的海參威並會見普亭。

時值俄烏戰爭，俄朝交好引發美國與其盟邦的關切。英國廣播公司（BBC）指出，美國短期上應希望阻止北韓提供軍武讓俄國用於前線，南韓方面的關切則在於北韓對俄國軍售後將取得何種回報。

北韓 普亭 金正恩

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