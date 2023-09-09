拒開星鏈協助襲擊克里米亞挨轟「作惡」 馬斯克：我想幫人類、非殺人

科技業億萬富豪馬斯克的同名新傳記上市在即，媒體搶先披露的書摘揭露他曾拒絕讓烏克蘭使用星鏈服務攻擊克里米亞，引來烏方官員對他的強烈批判，作者跟馬斯克本人也上社群媒體平台「X」（前身為推特），就細節進行澄清。

根據「Elon Musk」作者艾薩克森（Walter Isaacson）9日在「X」的發文，烏克蘭「以為」星鏈的覆蓋範圍是一路啟用至克里米亞，但實情並非如此，他們要求馬斯克啟用星鏈，好讓水下無人艇襲擊俄羅斯艦隊，但馬斯克沒有同意，因為他認為這會引發一場大戰，這一點「也許無誤」。

馬斯克隨即上「X」向艾薩克森表達謝意，並指「如果我拒絕應烏克蘭提出的請求採取行動」，與「對星鏈做出蓄意更動以妨礙烏克蘭」，那責任是「意味深長的不同」。

馬斯克指出，他跟SpaceX的任何人從來沒有承諾星鏈的服務覆蓋克里米亞，服務條款也明確禁止把星鏈用在攻勢軍事行動，「因為我們是一個民用系統，所以他們正再次要求遭到明文禁止的服務」，並在回文強調「我想要幫助人類，不是殺死他們」。

推特連結：https://twitter.com/elonmusk/status/1700345943105638636

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）前一天在「X」發文，稱「有時候一個錯誤遠不只是一個錯誤，藉由通過星鏈干預不讓烏克蘭無人機摧毀部分俄軍艦隊，馬斯克讓這隻艦隊對著烏克蘭城市發射『口徑』（Kalibr）飛彈。結果，平民與小孩正在被殺，這是無知與自大混和物的代價」。

波多利雅科接著指出，「然而，疑問仍然存在，為什麼有些人這麼拼命想要為戰犯和他們犯下謀殺的欲望辯護？他們現在是否認識到他們正在作惡與助長邪惡？」