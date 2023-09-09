準美軍最高將領警告：解放軍正招募美國軍人 以強化軍事能力

近日獲美國總統拜登提名為美國軍事最高將領的美國空軍參謀長空軍上將布朗（Charles Q. Brown），本周在一份美軍內部備忘錄警告，中共解放軍正在以各種方式吸引美國現役和退伍軍人，以強化其軍事能力。

被提名接任美國參謀首長聯席會議主席的布朗，日前寫給美國空軍成員一份備忘錄，其中指出，解放軍正在以隱蔽的方式，試圖召募現役及退役的美軍人員，幫助彌補其軍事能力上的不足。

布朗說，解放軍正利用與中國有業務往來的國際公司，瞄準並招募經過美國或北約培訓過的多領域軍事人才。

布朗指出，「許多與這些外國公司簽訂合約的（美國）軍人，正在侵蝕我們的國家安全，將他們的戰友和國家安全置於危險之中。」布朗呼籲軍人即使已經離開部隊，也要保護美國的國防資訊安全。

該份備忘錄最先由華盛頓郵報於8日報導。

英國國防部去年10月表示，據信有多達30名前英國軍事飛行員赴中國訓練解放軍。