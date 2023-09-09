非洲摩洛哥發生6.8級地震 ！多處停電有建築物傳倒塌

最近許多消息都指向，中國大陸國家主席習近平考慮不參加舊金山APEC領袖峰會，這件事不僅令中美雙邊關係惡化，更對美中台三邊的互動有長遠的衝擊。 三個多月來，美中之間雖然有許多高層互動，皆是美國的內閣部長赴中國大陸訪問，訪問雖然可以改善氣氛，但沒有具體的成果，美國仍然以「國家安全」爲理由，繼續對中國實行「小院高牆」式的遏制手段。

2023-09-09 07:00