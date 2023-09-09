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非洲摩洛哥發生6.8級地震 ！多處停電有建築物傳倒塌
北非國家摩洛哥（Morocco）9月8日發生6.8級地震，多個地區電力及食水供應停頓，消息指有建築物倒塌，但未知實際傷亡情況。
綜合路透社、天空新聞及《鏡報》報導，德國地球科學研究中心（German Research Center for Geosciences, GFZ）及美國地質調查局（USGS）的數據指，地震發生於當地時間8日深夜11時11分，震央位於摩洛哥馬拉喀什（Marrakesh）附近地區，震源深度18.5公里。
Fas’ta deprem sonrası yaşanan yıkım. pic.twitter.com/DQVh1m7og7— Yzb Hakan (@hakaanyzb) September 8, 2023
網上社交平台流傳多段相信是地震的片段，見到有民眾由商場跑到室外暫避，以及建築物搖晃及受損等情況，亦有片段顯示有多層建築物倒塌。
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文章授權轉載自《香港01》
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