被吃豆腐？大陸新地圖重劃中俄邊界 外媒：普亭只能忍氣吞聲

中國自然資源部上周發布了2023年新版標準中國地圖，其中的一些新變化引起了媒體關注。例如，南海「十段線」、中印邊境的爭議地區被劃入中國版圖等。在中國發布新版地圖後，印度、馬來西亞、越南、以及菲律賓都提出了抗議。

不過，有一個國家的沉默，同樣引起輿論聚焦。在新版地圖中，中國東北角與俄羅斯交界處的黑瞎子島（又稱大烏蘇里島，Bolshoy Ussuriysky Island），全部被標注為中國領土。

公開資料顯示，俄方（前蘇聯）在1929年中東路事件時佔領了黑瞎子島。中共在1949年建政後，曾索要該島主權。1969年，中蘇因為邊界問題爆發衝突，即「珍寶島事件」，事件以中方勝利告終，但中蘇關係惡化。據中國官方文件記載，「珍寶島事件」後俄羅斯開始往黑瞎子島上移民。

2004年，中俄重新勘定國界、簽署協議，其中的決定包括將黑瞎子島一分為二——島嶼的西部歸還中國，東部仍歸屬俄羅斯。

專家：俄羅斯沉默不意味著接受中國主張

對於中方這次重新「劃分版圖」，俄羅斯官方起初沒有立即回應。對此，有台媒直接質疑，是否「中俄關係生變？」

美國《新聞周刊》（Newsweek）關注了該話題，在8月31日的報導中採訪了倫敦大學的中國問題專家曾銳生。

曾銳生表示，克里姆林宮的沉默顯示出「普亭政府把中俄戰略伙伴關係放在優先位置」，也顯示出俄羅斯入侵烏克蘭以來，莫斯科對北京的「立場被削弱了」。不過，他也說，「我不認為俄羅斯的沉默意味著俄羅斯接受中國的主張。俄羅斯只是暫時不提出有損伙伴關係的異議」。

「俄羅斯的平靜回應」

事實上，此後不久，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）就針對中國新版地圖事件做出表態。據《新聞周刊》9月1日報導，俄羅斯外交部對於中國的領土主張「表示拒絕」。同時，扎哈羅娃駁斥了中俄重啟領土爭端的任何說法，她說這一爭端早在15年前就已通過雙邊協議得到解決。

有中國網路公眾號寫道，「俄羅斯的平靜回應彰顯了（中俄）兩國的睦鄰友好關係」。

西方媒體對該話題的關注也被一些中國網民解讀為「挑撥中俄關係」。多個中國網路公眾號指出，「西方媒體對此進行炒作，試圖在中俄之間制造裂痕」。

美聯社9月1日的一篇報導還分析了中國為何選擇此時推出新版地圖。報導指出，中國很清楚自己的主張是有爭議的，這些主張也並不新。該時間點恰逢南非的金磚峰會後、東盟以及G20峰會前，看起來有其用意。報導說，在金磚峰會上，普遍認為中俄關係得到了加強。「中國政府現在公布該地圖，表明無意在任何主張上讓步，並確保該地區其他國家對其立場記憶深刻。」

消息人士：「北京的強權政治算計」

中國選擇這個時間點發布地圖的另一個原因，可能是因為俄羅斯目前沒有太多可以討價還價的砝碼。德國《日報》（taz）9月7日的一篇文章寫道，自侵略烏克蘭以來，莫斯科已經嚴重依賴中國，「中共領導層似乎想抓住這個機會，而且這個算盤正在奏效」。文章稱，克里姆林宮目前不得不選擇隱忍。

文章作者、駐華記者Fabian Kretschmer還指出，一些中俄外交圈的消息人士表示，早就有不滿的聲音。「一位消息人士說，與中國不可能有真正的友誼，中國只知道自己的權力利益，新地圖上的領土要求絕不是『偶然』的錯誤，而是一種強權政治算計。但是在當前形勢下，普亭只能忍氣吞聲。」

（綜合報導）

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