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相隔14年 美艦首次停靠石垣島
母港在九州長崎縣佐世保市的美國海軍復仇者級掃雷艦「先鋒號」（USS Pioneer），七日上午停靠沖繩縣石垣港，是相隔十四年首次有美艦駛入石垣島。鑑於石垣島距離台灣本島僅約二七○公里、距釣魚台列嶼（尖閣諸島）更僅約一七○公里，因此日本共同社同日報導認為，在台灣和釣魚台情勢緊張下，駐日美軍欲藉此制衡中國大陸。
朝日新聞等日媒報導，美艦繼二○○九年四月後再度停靠石垣港，也被視為美日擴大運用南西諸島（琉球群島）民用港口方針的一環。該艦預定八日離港。
石垣市政府指稱，先鋒號這次停泊旨在供船員休養和物資補給，船上約六十人將上島。不過，沖繩縣政府要求，除非事態緊急，美軍應該對其軍艦使用該縣民間港灣設施自制，八月廿四日即曾透過日本外務省，向美方要求該艦不要進港。
日本外務省則聲稱，基於駐日美軍地位協定（ＳＯＦＡ），美軍獲准使用日本民用港口與機場，將敦促美方盡量減少影響當地居民。
反對美艦泊靠的島民七日冒雨抗議，還有人攀爬圍籬，高喊「回去！離開！」其中一名抗議人士說，看到美艦靠港，感覺好像正走向戰爭，在日常生活中無法感到安全；也有島民表達不希望石垣島軍事化。美軍兩艘掃雷艦二○○九年曾以與市民友好親善的名義駛入石垣港，但時任石垣市長的大濱長照要求美軍自制，部分島民亦強烈抗議。
日本陸上自衛隊三月甫在石垣島部署反艦飛彈，今後也可能部署擁有對敵反擊能力的長程飛彈。另外，中國政府日前公布二○二三年版標準地圖，將釣魚台列嶼畫入。美日均抗議，日本內閣官房長官松野博一表示，已循外交管道要求中方撤回；美國國防部發言人賴德則指控，北京試圖創造新常態。
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