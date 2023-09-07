不只普亭！金正恩也遭爆早已身亡 專家：有12個分身

烏克蘭國防部情報總局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）驚爆俄羅斯總統普亭早已死亡超過1年2個月，近年出席公開場合的是替身，引發各界譁然，除了普亭，北韓領導人金正恩也常被外界質疑常以分身示眾，曾有日本學者指出，金正恩有12名替身。

金正恩的健康狀況與外觀變化一直廣受外界關注，其中2020年4月至2021年8月間，金正恩曾因長時間神隱，病危及腦死等傳言甚囂塵上，北韓為了打破傳言，多次釋出金正恩出席公開活動的照片，卻暴露出身材明顯變化。

尤其金正恩出席北韓建政73周年國慶閱兵大典，模樣跟往常不同，根據日韓媒體觀察，當時他身形消瘦，至少減重逾40公斤，且臉蛋略泛紅光，宛如20多歲年輕人，且金正恩罕見未穿軍服，而是穿西裝打領帶，因此遭質疑可能是替身出席。

曾任南韓國防部北韓分析官的日本拓殖大學主任研究員高永喆也認為，出席這場閱兵大典的並非金正恩本人，更指「金正恩有12名替身，至今曾有很像金正恩的替身登場過，但這次的替身完全不像，這是第一次有這麼不像的替身登場。」