大陸經濟如何能脫困？克魯曼建議：政府快發錢給人民花

中國大陸經濟問題日增：不動產業面臨破產危機，青年失業問題嚴重，而且民眾儲蓄過度也釀成經濟災難。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼指出，北京不願鼓勵支出，可能使問題變得更糟。

克魯曼6日在紐約時報專欄談論此議題，分析中國大陸為什麼發現，處理這波經濟景氣下沉如此艱難。他給的建議是：發錢給人民，鼓勵消費支出。

儲蓄過剩釀成大陸經濟問題

克魯曼指出，中國大陸面臨一波經濟危機，而且為了支撐經濟不向下沉淪，已想方設法，各種招數已用到極限。他認為，除非中國大陸政府願意面對現實，認清有必要以截然不同的做法因應問題，否則將面臨非常嚴峻的頹勢。

他說，自從1978年鄧小平開始推行經濟改革以來，中國大陸這個國家逐漸對外開放，目標是迎頭趕上日本和西方世界。獲致快速成長的途徑之一是大舉投資，那需要先大量儲蓄，才能提供投資所需的資源。中國大陸這麼做了大約30年，因為成長飛快，所以那一切都辦得到。大陸鼓勵各式各樣勸阻民眾大肆消費的社會結構，鼓勵他們大量儲蓄。

然而，儲蓄過度卻也釀成如今中國大陸面對的問題。整體而言，全中國大陸超過40%的所得都存了下來，主要是家庭所得。多數家庭把錢儲蓄起來，一來是未雨綢繆，以備萬一需錢孔急可應急；二來是為老年生活打算，因為中國大陸的社會安全網薄弱。

短期解方：發錢給民眾花用以提振內需

但克魯曼指出，中國大陸實在不能讓這樣過度儲蓄的情況再持續下去，必須鼓勵民眾擴大消費，但北京政權看來顯得不願那麼做。

他形容，中國大陸是個「意識形態怪異」的國度，以任何正常標竿來衡量，「其實都不是個共產主義社會」。一方面，他們不喜歡只是發錢給人民，不希望民眾財務獨立，唯恐政府失去控制權。中國大陸至今仍是個中央集權社會，意思是錢該怎麼花，政府官員說的才算數。而直接發錢給人民，從某方面來看，不啻是賦予他們太多的自由。

另一方面，克魯曼說，中國大陸也有某種清教徒般的態度--中國大陸國家主席習近平有時的言論聽起來「像是保守的共和黨人士」。他談論福利主義的危險，又說只是發錢給人民可能毀壞工作道德。這是個「怪異的組合」，既不願讓人人手上有錢，因為那會使他們太獨立自主；又不願意鼓勵支出，因為那太揮霍、浪費。在成長飛快的經濟大環境下，那些都不成問題，但現在就變得很要命，斲傷他們以務實方式處理眼前問題的能力。

克魯曼的看法是，基本上，中國大陸「必須活得輕鬆一點」。他們必須真的提供資源滿足人民需求。他們只需把錢交到人民手上，好讓他們把那些錢花掉。這是對短期解方的提議，很簡單，就只要發錢給民眾。新冠肺炎疫情爆發後，美國就是那麼做的，川普政府和拜登政府都相繼推出財政刺激。

至於更長期的做法，克魯曼建議，政府提供的援助，多少必須視需求而定。

關鍵時刻亟需以新方法化解危機

然而，對於送錢給人民花的短期解決之道，毫無跡象顯示北京當局有意這麼做。

克魯曼說，問題出在中國大陸政府，深層而言，很「虛偽」。一方面口頭上宣揚馬克斯主義（Marxism）、平等以及將來的共產主義烏托邦，但同時行動上卻又執行貪婪、極不平等的資本主義。而且，北京政權賴以維繫的正當性，來自於造就經濟成功，以及不可思議地讓那麼多民眾的生活水準快速提升，堪稱人類史上前所未見。

然而，那種成功如今已停止發生，現況反而變成民眾找不到工作，演變成一場政治危機，即使對獨裁政權來說亦然。現在已來到關鍵時刻，中國大陸真的非開始採取不同做法不可了。