搭飛機或綠皮列車？美聯社分析金正恩訪俄羅斯可能交通方式

美國消息指出，北韓領導人金正恩本月可能在俄國東部城市海參崴，會晤俄國總統普亭，進一步討論對俄國軍售事宜。金正恩會如何赴會亦受媒體關注。美聯社認為，金可能和2019年訪俄時一樣，搭乘作為家族象徵的裝甲列車前往。

金正恩2019年首度訪俄，就是搭乘象徵金氏政權、飾以黃色線條的綠色裝甲列車，花上20小時前往。紐約時報引述的美國和盟國官員亦表示，金可能搭乘裝甲列車從平壤前往海參崴。

美聯社報導，金正恩不像父親金正日那麼畏懼搭飛機，但他過去和普亭、中國大陸國家主席習近平、時任美國總統川普等人會晤時，多次搭乘象徵家族的綠皮列車。

2018年至2019年，金正恩4度訪陸見習近平，2次搭乘列車，另2次搭乘俄製私人飛機。2018年首次「川金會」時，金正恩則借用一架大陸的波音747抵達新加坡赴會，據悉是因為自家飛機有安全疑慮。

2019年2月第二次川金會時，金正恩搭乘列車，花上兩天半到達越南河內。此後2020年初，北韓因新冠疫情關閉國境後，金正恩至今未曾和外國領導人會面。

至於普亭，美聯社引述叛逃的前俄國聯邦警衛局官員卡拉庫洛夫（Gleb Karakulov）指出，自從俄國去年2月入侵烏克蘭，普亭就傾向避免搭機，而是搭乘特殊裝甲列車移動。

南韓的北韓大學院大學校長梁茂進分析，金正恩潛在的第2度訪俄，可能意味「以峰會驅動外交」重啟，且金正恩後續可能再訪陸會見習近平。

金正恩的裝甲列車除了傳有美食、美酒，維安亦是一大特色。美聯社引述韓媒指出，北韓共有90節特製車廂，領導人出訪時會派遣前、中、後3台列車：前方一台檢查鐵路、中間一台由領導人和重要隨員搭乘、最後一台殿後。列車設有高階通訊設備和平面電視，方便領導人下令和聽取簡報。

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