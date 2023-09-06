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明年角逐總統大位！墨國有經貿優勢 工人成選舉話題

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

隨著中美貿易戰加劇，區域經貿的重要性漸增，與美國鄰近的墨西哥也備受關注，如富士康就投資5億美金於墨西哥，推動外包、勞動力與能源等計畫。其中，墨西哥執政黨最可能推出的總統候選人提出，隨著國際企業將供應鏈轉移到墨西，將確保利益能擴散到本國工人。

雙姝奪墨國總統大位

經濟學人》報導，墨西哥大選將於明年登場，該國三個反對黨共同推出現任參議員加爾維斯角逐明年總統大位。而執政黨幾乎確定會選擇前墨西哥城市長謝因鮑姆作為總統候選人，成為雙姝爭奪大位的局面。

墨西哥政治學家阿帕里斯奧分析說，謝因鮑姆是女性物理學家，有環境工程博士的學位；加爾維斯則是工程師，並創辦了自己的科技公司，兩者的立場都偏向「社會進步」，意味著明年大選可能是「書呆子的戰爭」。

本次墨西哥大選的焦點主要有「綠能轉型」、「經貿」與「犯罪問題」，尤其墨西哥犯罪頻傳的狀況，已經使得3分之2的墨西哥人不滿。

富士康要投資5億美金

此外，隨著中美對峙升溫，許多國家不再信賴國際供應鏈，並建立起區域供應鏈，鄰近美國的墨西哥也受到國際企業的高度關注。《freightwaves》報導，台灣最大的電子產品製作商富士康5日就表示，將擴大投資5億美金於墨西哥奇瓦瓦州，除了提升該州的工業產能，也會注重「永續的綠能經濟」。

謝因鮑姆曾強調，隨著愈來愈多國際公司將供應鏈轉移到墨西哥，盼能在地理位置上更靠近美國時，她也會確保墨西哥工人能從「近岸外包」產業中獲益。

加爾維斯則針對綠能轉型說，她將創建「Emex」，即開發綠色能源的國有公司，加速淨零轉型的步調，更談到要提高墨西哥工人的英語，並傳授更多有關機器人和人工智能的知識。

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