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中俄伊朝 漸成新獨裁軸心

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

俄烏戰爭爆發以來，歐美一直想孤立俄羅斯，但俄國、中國大陸、北韓與伊朗的合作卻日益緊密。這四國一直在努力尋找戰術與戰略的新合作方式。

例如，俄羅斯與大陸建立戰略夥伴關係，在軍事、能源與金融領域加速發展。俄國和伊朗為了敘利亞而締結的戰術軍事聯盟也在擴展，伊朗提供無人機助俄軍空襲烏，還協助俄規避西方能源與金融制裁。

俄羅斯與北韓關係比過去數十年間更緊密，如今更傳出金正恩計畫前往海參崴會晤普亭，討論由北韓提供武器彈藥，交換俄國的糧食和軍事技術。

早在一年之前，拜登政府高級官員就注意到，戰略環境正推動中俄伊朝等國家抱團，並以更積極複雜的方式合作。美國戰略至今顯然還沒能適應。華盛頓郵報專欄作家羅金等人，已稱這四國正結合成反西方的「新獨裁軸心」。

然而幾年前，這四國都願和美合作，至今不曾完全把談判大門關上。俄曾加入七大工業國組織，並隱忍北約東擴，直到烏克蘭二○一四年推翻親俄總統，才挑起烏東戰爭並吞併克里米亞，演變成今日局面。

美中關係原本鬥而不破，直到川普時代發起美中貿易戰，雙邊關係急轉直下。伊朗則是和歐巴馬政府達成停止發展核計畫交換撤銷制裁的協議，卻遭川普片面推翻。北韓領袖金正恩曾和川普三輪談判，但擁龐大核武的美國堅持北韓放棄所有核武，讓談判無以為繼。

換句話說，「新獨裁軸心」部分是美國的政策所促成。美國若不願見到這個軸心擴張，恐怕要從調整本身政策做起。

俄羅斯 北韓 美國

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