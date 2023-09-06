金正恩將訪俄 與普亭談軍事合作

紐約時報四日報導，北韓領導人金正恩本月將訪問海參崴，會晤俄國總統普亭，討論提供俄國更多武器及其他軍事合作。

紐時報導，普亭想要北韓的砲彈和戰防飛彈，金正恩希望爭取俄羅斯的衛星與核動力潛艦先進科技，此外，金正恩也有意向俄國尋求糧食援助。

美國和盟國的消息說，金正恩可能搭乘裝甲列車，自平壤出發前往俄國東部海參崴，參加十日到十三日在遠東聯邦大學舉行的東方經濟論壇，趁機會晤普亭。金正恩二○一九年也曾搭專列赴海參崴與普亭會面，這次若成行，將是北韓二○二○年一月因疫情關閉邊境以來，金正恩首次與外國領袖舉行峰會。

報導提到，金正恩俄國行除訪問軍事要塞如俄羅斯海軍太平洋艦隊停泊的卅三號碼頭外，也可能造訪科技重鎮如距離莫斯科東方五千五百五十公里的東方太空發射場。普亭去年四月曾在此地接待來訪的白俄羅斯總統盧卡申科。

此外，金正恩還可能訪問莫斯科，不過這部分行程還未定。

報導指出，俄國國防部長蕭伊古七月訪問北韓出席韓戰停戰七十周年活動，雙方除了談到擴大軍事合作，金正恩當時邀請普亭訪問北韓，蕭依古則順勢邀請金正恩訪問俄國。

紐時報導，廿名北韓官員組成的代表團上月搭乘火車，從平壤前往海參崴，再飛往莫斯科，可能就是替金正恩先踩點。

對於「普金會」訊息，克里姆林宮發言人佩斯科夫五日表示「無法證實」。

白宮上月底透露，俄國和北韓正展開祕密軍火談判，俄國想取得更多武器彈藥在烏克蘭作戰，北韓去年曾提供步兵火箭和飛彈給俄國的傭兵組織瓦格納集團。

白宮國安會發言人華森表示，美國預期俄國和北韓將在武器等議題上舉行領導人等級的外交接觸，美國敦促北韓停止與俄國的軍事談判，遵守不提供或販售武器給俄羅斯的公開承諾。

俄烏戰爭爆發以來，美國持續警告中國大陸和北韓等國，不要軍援俄羅斯。