美中在太平洋角力！萬那杜夾中間 新總理：重新審視與澳洲安全協議

萬那杜新任總理基爾曼（Sato Kilman）周二（9月5日）表示，他希望重新考慮該國去年年底與澳洲簽署的一項安全協議，稱他不確定該協議是否符合萬那杜的最佳利益。

該協議包括與澳洲在國防、邊境安全、警務和航空安全方面開展更緊密的合作，是萬那杜前領導人卡爾薩考（Ishmael Kalsakau）下台的一個重要原因。卡爾薩考在去年11月贏得大選後曾試圖擴大萬那杜的國際關係。

卡爾薩考在不信任投票失利後，基爾曼周一（9月4日）在無記名投票中上台。他表示，按目前的情況，議會不太可能批准該協議。

基爾曼在萬那杜首都維拉港接受澳洲國家廣播公司ABC採訪時說：「我認為，對我們來說，目前我還不能確定這是否符合萬那杜的最佳利益，這只是因為我們還沒有被徵求過意見。」

根據發布在社交媒體平台X（前Twitter）上的採訪記錄，他說：「我的觀點是，與澳洲和萬那杜政府雙方一起重新審視該協議，看看是否存在任何癥結，然後加以解決。」

他補充說，如果「需要做出一些改變，那麼我們就會與澳洲商談，看看我們能一起做些什麼來讓它變得可行」。

夾在中美之間的萬那杜

在這位萬那杜新任總理發表上述談話之際，中國正與澳洲的重要盟友美國爭奪在太平洋地區的影響力和權力。

在此之前，基爾曼曾四次擔任總理。他在以前的任期中曾承諾與中國加強合作。

他的言論很可能會引起堪培拉和華盛頓的不安，尤其是在北京去年與鄰國所羅門群島簽署了秘密的安全條約之後。

中國目前是萬那杜最大的債權國。太平洋地區的許多國家都在緊急尋求外部投資，尤其是考慮到氣候變化對經濟的負面影響越來越大，一些島國因海平面上升而面臨部分或全部被淹沒的危險。

（路透社、法新社）

©2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】