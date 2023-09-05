上半年已超過50萬人 歐盟庇護申請人數創2016年以來新高

周二（9月5日）公布的官方數據顯示，2023年上半年，超過50萬人向歐盟、挪威和瑞士申請庇護。歐盟庇護局（EUAA）稱，1月至6月，該局共收到51.9萬份庇護申請，與去年同期相比增長了28%。

這也是自2016年同期以來的最高數字，當時大量敘利亞人為逃離該國內戰前往歐洲尋求庇護。歐盟庇護局在一份聲明中說：「根據目前的趨勢，到2023年底，申請數量可能會超過100萬。」

逃離暴力和騷亂的敘利亞人仍然是歐洲尋求庇護的最大群體，2023年上半年提出了67,000份申請。這一數字比去年增長了47%。

在歐洲尋求庇護者其次來自委內瑞拉、土耳其、哥倫比亞、孟加拉國和巴基斯坦。

在初步處理階段，41%的申請者獲得了難民身份或其他類型的保護。

德國接收了62%的敘利亞人庇護申請，而委內瑞拉人大多在西班牙提交庇護申請，其中許多人獲得了人道主義簽證。

不包括400萬烏克蘭難民

歐盟庇護局表示，與前幾年相比，獲得庇護的俄羅斯和伊朗國民人數也有所增加。

該機構還指出，庇護申請的增加數字裡並不包括逃離俄羅斯入侵並根據不同的保護計劃在歐洲居住的約400萬烏克蘭人。

（德新社、美聯社、法新社、路透社）

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