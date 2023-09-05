德里貧民窟因G20「被消失」 印度政府：持續拆除非法建築

路透5日引述新德里貧民窟居民及社運人士報導，印度新德里將舉辦20國集團（G20）峰會，政府為了美化環境，數個月來已摧毀許多貧民窟建築。

G20峰會9日至10日將在印度新德里登場。印度總理莫迪政府的官員宣稱，遭拆除的是蓋在政府用地上的非法建築，並表示政府一直在拆除違章建築。

印度政府自5月起開始拆除首都內的貧民窟，相關影片中可見許多鐵皮屋遭夷平。路透指出，貧民窟房舍大多是居民多年來東拼西湊建造出來的，多數居民在附近工作，且已在這些房舍住了數十年。

新德里約有2000萬人住在幾乎未經規劃的地區，這些地區近年如雨後春筍般出現。印度住屋暨城市事務部長浦立2021年表示，德里約有1350萬人住在未經政府許可的聚居地。

與德里無家者合作數十年的全人發展中心執行長暨創辦人之一阿里迪雅指控，政府以「美化環境」為由，移除首都的貧民窟與底層人民。他認為，政府若要拆除他們的住處，至少應提早告知居民，並找到可安置他們的地方。

印度最高法院上月裁定，非法住宅的居民無權侵占公用土地，並表示他們最多僅能爭取搬離的時間並申請安置。