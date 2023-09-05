馬來西亞擬訂法規 要求Google等補償新聞來源
馬來西亞今天表示，正考慮制定法規，要求網路巨擘Alphabet旗下的谷歌（Google）和臉書（Facebook）母公司MetaPlatforms補償其取用內容的新聞來源機構。
路透社報導，馬來西亞通訊及多媒體委員會（MCMC）和Google、Meta等線上平台的高層會面後發聲明指出，馬來西亞正與Google、Meta等主要線上平台討論規範架構。
馬來西亞通訊及多媒體委員會表示，這項法案將類似澳洲法規。澳洲2021年強制要求Google和Meta補償帶來點擊率以及廣告收入的媒體新聞機構。
馬來西亞通訊及多媒體委員會也考慮仿效加拿大C-11法案，對串流平台實施規範，並要求它們支持國產內容。
馬來西亞通訊及多媒體委員會表示，這些規範是政府努力因應數位平台與在地媒體收入「不均」的一環，確保「對新聞內容創作者有公平的補償」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言