快訊

母認屍痛哭...台中7歲女童從9樓墜落 檢警相驗死因出爐

國家警報響了！ 大雷雨轟台中等3縣市一小時

中職／轉戰龍隊會有不同結局？高國輝：問平行時空的我

馬來西亞擬訂法規 要求Google等補償新聞來源

中央社／ 吉隆坡5日綜合外電報導
馬來西亞今天表示，正考慮制定法規，要求網路巨擘Alphabet旗下的谷歌（Google）和臉書（Facebook）母公司MetaPlatforms補償其取用內容的新聞來源機構。 路透社
馬來西亞今天表示，正考慮制定法規，要求網路巨擘Alphabet旗下的谷歌（Google）和臉書（Facebook）母公司MetaPlatforms補償其取用內容的新聞來源機構。 路透社

馬來西亞今天表示，正考慮制定法規，要求網路巨擘Alphabet旗下的谷歌（Google）和臉書（Facebook）母公司MetaPlatforms補償其取用內容的新聞來源機構。

路透社報導，馬來西亞通訊及多媒體委員會（MCMC）和Google、Meta等線上平台的高層會面後發聲明指出，馬來西亞正與Google、Meta等主要線上平台討論規範架構。

馬來西亞通訊及多媒體委員會表示，這項法案將類似澳洲法規。澳洲2021年強制要求Google和Meta補償帶來點擊率以及廣告收入的媒體新聞機構。

馬來西亞通訊及多媒體委員會也考慮仿效加拿大C-11法案，對串流平台實施規範，並要求它們支持國產內容。

馬來西亞通訊及多媒體委員會表示，這些規範是政府努力因應數位平台與在地媒體收入「不均」的一環，確保「對新聞內容創作者有公平的補償」。

馬來西亞 Google Meta Facebook

延伸閱讀

「重返辦公室」不再柔性勸說 亞馬遜、Meta稱不遵守就解雇

唐美雲四度赴馬來西亞藝術節 90歲長者親摺花束送團員

唐美雲四度赴馬來西亞藝術節 90歲長者親摺花束送團員

中國大陸發布「2023年版標準地圖」 馬、印、菲皆表強烈抗議

相關新聞

南韓美妝品夯 口紅等唇彩僅七個月全球熱賣1.2億支

南韓美妝產品現在不僅在日本和中國大陸受歡迎，也受到北美和歐洲消費者青睞，全球需求大爆發。南韓財經媒體Business K...

傳翁山蘇姬牙齦腫脹、頭暈嘔吐 軍政府拒讓外部醫師看病

知情人士與忠於翁山蘇姬的影子政府今天表示，遭關押的前領袖翁山蘇姬身體不適，軍事統治者拒絕了讓外部醫師幫她看病的請求。78...

每年20師輕生…韓12萬教師抗議家長霸凌 罷課上街維權

南韓近月有多名教師不堪「怪獸家長」無理投訴、霸凌或控告而輕生，觸發全國教師怒火，他們將4日定為「公立教育暫停日」，全國五...

1天872人非法橫渡英吉利海峽抵英 創今年單日新高

英國政府昨天公布的統計數字顯示，乘坐小船從法國北部橫渡英吉利海峽抵達英國的移民人數，創下2023年單日新高。

拜登不去印尼 習近平不到印度 美中「缺席外交」的戰略考量

本周的亞洲很外交。G20峰會與東協及相關峰會相繼在印度和印尼舉行，與其注意哪些領袖出席，更顯眼的反而是大咖的缺席。中國大陸國家主席習近平不去鄰居印度捧場，千里迢迢而來的美國總統拜登略過印尼但專程去越南。元首「缺席外交」的戰略考量是什麼？

跑進美軍基地的「不速之客」：上百起中國公民擅闖案件，潛在間諜隱憂？

「中國遊客闖入美軍基地觀光...？」中國公民以各種不同的理由頻闖美軍基地，已引起美國政府擔憂——《華爾街日報》9月4日報導，中國公民時而自稱遊客而進入美軍基地或其他敏感地點，近年累計多達上百次，美國官員將此視為潛在的間諜威脅，認為其目的似乎在測試美國軍事設施和其他場所的安全措施，並需要向中國政府匯報。如今美中關係依然緊張，今年2月才發生中國間諜氣球事件加深雙方對峙，美國對於中國政府以各種非傳統手段在其境內收集情報，愈加憂慮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦