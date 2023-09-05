馬來西亞擬訂法規 要求Google等補償新聞來源

「中國遊客闖入美軍基地觀光...？」中國公民以各種不同的理由頻闖美軍基地，已引起美國政府擔憂——《華爾街日報》9月4日報導，中國公民時而自稱遊客而進入美軍基地或其他敏感地點，近年累計多達上百次，美國官員將此視為潛在的間諜威脅，認為其目的似乎在測試美國軍事設施和其他場所的安全措施，並需要向中國政府匯報。如今美中關係依然緊張，今年2月才發生中國間諜氣球事件加深雙方對峙，美國對於中國政府以各種非傳統手段在其境內收集情報，愈加憂慮。

2023-09-05 13:55