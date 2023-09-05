陸國安部暗示 APEC拜習會恐生變

中國大陸國家安全部昨發文評論拜登政府對陸戰略，預期美國對陸「競爭」更肅殺手段恐怕還未祭出，又稱中方絕不會因美國幾句「漂亮話」放鬆警惕，要真正實現「從峇里島到舊金山」，美需拿出足夠誠意。

今年亞太經合會（APEC）峰會預計十一月在舊金山登場，大陸國安部上述說法似乎暗示，大陸國家主席習近平屆時是否出席，或是否再與拜登會面仍有變數。

大陸國安部昨發文稱，過去幾十年，美國對陸戰略「老兩手」是「接觸加遏制」；拜登政府「新兩手」則是「競爭加管控競爭」。新兩手特點之一「競爭」，是美國對陸戰略的主體，包括經濟面的脫鉤斷鏈，政治面的拉幫結派，安全面的威懾圍堵，輿論面的抹黑貶低，及規則面的約束鎖定等。

文章稱，著眼未來，美國對陸「競爭」一手還遠並不止這些，更多更肅殺手段恐怕還未祭出。

而「管控競爭」一手也很明顯。文章表示，「如果說『競爭』的本質是對陸遏壓，那麼『管控競爭』則是對這種遏壓失控的管理」。拜登上台以來反覆提到的護欄，最近常有耳聞的「去風險」而不是「脫鉤」，及拜登政府一再作出的「四不一無意」等口頭承諾，都可歸入管控競爭。競爭是戰略性的，管控競爭則是策略性的，是為發動競爭服務的。

為何美國要祭出「新兩手」？大陸國安部稱，透過預留「對話窗口」拓展影響力，爭取對手的有限合作。如果將中美這一輪互動放在美國國內金融風險上升、俄烏衝突久拖不決、全球氣變治理壓力驟升等背景下，就能對這「新兩手」特別是「管控競爭」背後動機有更清醒認知。

文章表示，近期美多名官員接連訪陸，表示拜登政府無意遏制中國發展，不尋求與中國脫鉤，願同中方保持溝通，推動兩國關係穩定發展。同時，美方批准對台軍售案，提供對台軍事融資，繼續在涉藏、南海等問題上「挑起事端」。這些體現出拜登政府對陸戰略明顯的兩面性特徵，即其操弄的「新兩手」。