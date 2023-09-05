聽新聞
test
0:00 / 0:00

習近平首度缺席G20峰會 拜登失望

聯合報／ 記者謝守真、國際中心／綜合報導
中國大陸國家主席習近平（右）和俄國總統普亭（左）都不會出席九日起在印度舉行的G20領袖峰會。圖為兩人和印度總理莫迪二○一九年在大阪G20峰會場邊合影。（路透）
中國大陸國家主席習近平（右）和俄國總統普亭（左）都不會出席九日起在印度舉行的G20領袖峰會。圖為兩人和印度總理莫迪二○一九年在大阪G20峰會場邊合影。（路透）

美國總統拜登三日表示，中國大陸國家主席習近平不出席在印度舉行的廿國集團（G20）領袖高峰會，他對此感到失望。

路透報導，拜登在德拉瓦州告訴記者：「我感到失望，但是我會碰得上他。」拜登未就此詳述。

拜登政府尋求增進對亞洲關係，他七日至十日將赴印度出席G20峰會，然後訪問越南。去年十一月拜登和習近平曾在印尼峇里島G20峰會場邊會面。

大陸外交部四日宣布，習近平將缺席九至十日於印度新德里舉行的G20峰會，改由大陸國務院總理李強率團赴會。這是習近平自二○一三年上任國家主席以來，首次缺席G20會議。

美國之音報導，印度觀察家研究基金會副會長龐特說，習近平缺席G20峰會，「無疑凸顯出印中關係非常脆弱」。

報導提及，習近平與印度總理莫迪八月廿三日在南非約翰尼斯堡舉行的「金磚國家」峰會時短暫會談，並表示要緩和雙邊關係。但兩人會晤後，兩國關係依舊緊張。

另有外電分析，習近平缺席是不想讓印度成功舉辦峰會，試圖對莫迪造成打擊。不過，美國智庫哈德遜研究所南亞問題研究員龐德認為龐德稱，習近平參加與否都不會影響本次峰會的成功，以及印度要推進的幫助「全球南方」國家發展議程。印度一直是「全球南方」重要成員，相信這次峰會將是印度和莫迪的舞台。

大陸和印度自從二○二○年六月十五日爆發邊境衝突後，雙邊關係就陷入僵局。印度近年參與以美國為首的四方安全對話（Quad），北京認為該組織企圖圍堵中國。

北京八月廿八日公布新版官方地圖，進一步點燃與印度邊境爭議，該地圖將印度宣稱擁有主權的土地納入其中，印度已向北京提出「強烈抗議」。

印度四日還啟動大型軍事演習，演習地點包括中印邊境地區，且在G20峰會期間軍演將持續舉行。

印度 習近平 拜登

延伸閱讀

習近平將缺席G20峰會 印度分析人士：陸損失、有利於峰會進行

為何不出席G20？分析曝習近平背後考量：與美中、印中關係欠佳有關

習近平缺席峰會仍舉行…印度將於G20期間 在印中邊界啟動大型軍演

由李強代表參加…習近平不出席G20峰會 德國遺憾：仍可和北京代表協商

相關新聞

習近平首度缺席G20峰會 拜登失望

美國總統拜登三日表示，中國大陸國家主席習近平不出席在印度舉行的廿國集團（G20）領袖高峰會，他對此感到失望。

加彭政變領袖就任臨時總統 承諾選舉恢復文人統治

非洲中西部國家加彭的政變領袖恩古瑪將軍今天宣誓就任臨時總統，他承諾將在過渡政府統治及特赦思想犯後，藉由舉行「自由、透明且...

陸國安部暗示 APEC拜習會恐生變

中國大陸國家安全部昨發文評論拜登政府對陸戰略，預期美國對陸「競爭」更肅殺手段恐怕還未祭出，又稱中方絕不會因美國幾句「漂亮...

中國海上動作頻頻 菲美海軍艦艇在南海聯合航行

菲律賓軍方今天表示，菲律賓與美國海軍艦艇聯合航行，穿越菲律賓專屬經濟區（EEZ）內的南海海域

厄多安會普亭 預告將就烏克蘭穀物出口發表聲明

土耳其總統厄多安今天表示，他在俄羅斯遊覽勝地索契（Sochi）與俄國總統普亭（Vladimir Putin）會談後，將針...

習近平將缺席G20峰會 印度分析人士：陸損失、有利於峰會進行

中國國家主席習近平將不會親自出席在印度舉行的20國集團（G20）峰會。印度分析人士認為，這是中國的損失，而且反而更有利於...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦