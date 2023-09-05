習近平首度缺席G20峰會 拜登失望

美國總統拜登三日表示，中國大陸國家主席習近平不出席在印度舉行的廿國集團（G20）領袖高峰會，他對此感到失望。

路透報導，拜登在德拉瓦州告訴記者：「我感到失望，但是我會碰得上他。」拜登未就此詳述。

拜登政府尋求增進對亞洲關係，他七日至十日將赴印度出席G20峰會，然後訪問越南。去年十一月拜登和習近平曾在印尼峇里島G20峰會場邊會面。

大陸外交部四日宣布，習近平將缺席九至十日於印度新德里舉行的G20峰會，改由大陸國務院總理李強率團赴會。這是習近平自二○一三年上任國家主席以來，首次缺席G20會議。

美國之音報導，印度觀察家研究基金會副會長龐特說，習近平缺席G20峰會，「無疑凸顯出印中關係非常脆弱」。

報導提及，習近平與印度總理莫迪八月廿三日在南非約翰尼斯堡舉行的「金磚國家」峰會時短暫會談，並表示要緩和雙邊關係。但兩人會晤後，兩國關係依舊緊張。

另有外電分析，習近平缺席是不想讓印度成功舉辦峰會，試圖對莫迪造成打擊。不過，美國智庫哈德遜研究所南亞問題研究員龐德認為龐德稱，習近平參加與否都不會影響本次峰會的成功，以及印度要推進的幫助「全球南方」國家發展議程。印度一直是「全球南方」重要成員，相信這次峰會將是印度和莫迪的舞台。

大陸和印度自從二○二○年六月十五日爆發邊境衝突後，雙邊關係就陷入僵局。印度近年參與以美國為首的四方安全對話（Quad），北京認為該組織企圖圍堵中國。

北京八月廿八日公布新版官方地圖，進一步點燃與印度邊境爭議，該地圖將印度宣稱擁有主權的土地納入其中，印度已向北京提出「強烈抗議」。

印度四日還啟動大型軍事演習，演習地點包括中印邊境地區，且在G20峰會期間軍演將持續舉行。