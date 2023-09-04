間諜新型態？美媒曝陸人扮遊客闖美軍基地 案例達上百起

《華爾街日報》週日（9月3日）引述美國官員的說法報導，近年常有中國公民假借「遊客」之名，未經准許闖進美國軍事基地和火箭發射場等敏感區域，類似案例達上百起。美國研判這可能是一種間諜活動，以測試美方軍事場所的安全措施。

報導指出，相關案例有時是發生在距離民用機場遙遠、幾乎沒有旅遊業發展的偏遠地帶。面對美國安檢詢問，這些中國人似乎有一套慣用說詞：聲稱自己是「迷路的觀光客」。部分例子或許是無心之過，但有些案例卻令人相當憂慮，例如有人曾稱在美軍基地的旅館「訂了住宿」，試圖越過安檢。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）研究員哈定（Emily Harding）向該報表示，中國採取這種低層級的情報蒐集方式，在美國情報圈可說眾所周知。「中國人的優勢在於，他們願意把大批人丟去蒐集情報……就算有少數人被抓，美國政府也非常難證明這除了非法入侵之外還有什麼問題，而沒被抓到的人，則很可能會蒐集到一些有用的資訊。」

美國政界憂慮，北京政府可能正利用非傳統手段在美國本土蒐集情資。美國國防部發言人高赫（Sue Gough）指出，五角大廈去年深入檢視相關案例，未來將以此為基礎，改善基地安全措施；民主黨眾議員克羅（Jason Crow）則說，此狀況已引發美國議員關注，未來國會可能會推動相關立法。

針對相關說法，中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應該報，稱這「純屬惡意捏造」，並呼籲美國「摒棄冷戰思維」，多做「有助於增進兩國互信、兩國人民友誼」的事。

中國人闖進美軍基地有哪些案例？

今年初曾有一個中國氣球飄至美國上空，期間曾經過蒙大拿州；該州的馬姆斯卓空軍基地（Malmstrom）擁有全美3座核武發射井之一。美方主張該氣球是北京的「間諜氣球」，但中方聲稱是「氣象用途」。

除了中國氣球之外，也不乏中國公民試圖接近美國敏感區域的例子。《華爾街日報》指出，佛羅裡達州基韋斯特島（Key West）的海軍航空基地多次發生中國人擅闖案例，他們常自稱遊客，在美軍基地附近的水域游泳和拍照。

根據佛州南區聯邦地區法院的公開資訊，2020年有3名中國籍人士因擅闖該基地拍照，遭判9個月至12個月不等的刑期。

今年5月，《今日美國》（USA Today）亦曾報導，近期屢屢有中國人試圖闖入阿拉斯加州的軍事設施，同樣自稱觀光客，但實際上可能是間諜。其中一個案例，一群中國人駕車直接衝過溫賴特堡基地（Fort Wainwright）的檢查哨，最終被攔下來時，美軍在車上搜索到無人機等設備。

阿拉斯加共和黨眾議員沙利文（Dan Sullivan）當時發聲明表示：「不論是中國間諜氣球、俄羅斯轟炸機，還是阿拉斯加疑似有中國間諜的報導，都再一次敲醒警鐘，讓人認知到我們置身於中俄獨裁者專制侵略的新時代。」

此外，《紐約時報》曾揭露，美國2019年秋天秘密驅逐了2名中國外交官，理由是他們開車載著妻子擅闖維吉尼亞州的歐西安納海軍航空站（Oceana Naval Air Station）。報導稱，有中國官員私下稱該2人只是在「觀光旅行」；中國外交部的公開回應則稱美方的指控「嚴重違背事實」，敦促美方應「糾正錯誤」。

（綜合報導）

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