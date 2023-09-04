快訊

香港麥當勞今起「停售咖啡」引熱議！台灣麥當勞回應了

海葵減弱持續往西移動！3縣市脫離暴風圈 傍晚至晚間本島有望解除陸警

出席歐洲商會被問最不喜歡哪位候選人 柯文哲這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

平流層觀光！日推出氦氣球「太空邊緣旅行」 16.4萬美元獲熱烈迴響

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
日本岩谷技研株式會社積極開發高空旅行商機，主打用超大型氦氣球將旅客送上25公里處平流層，每人每次乘坐費用為16萬4000美元（台幣527萬元）。圖／岩谷技研株式會社
日本岩谷技研株式會社積極開發高空旅行商機，主打用超大型氦氣球將旅客送上25公里處平流層，每人每次乘坐費用為16萬4000美元（台幣527萬元）。圖／岩谷技研株式會社

日本一家新創公司積極開發高空旅行商機，主打用超大型氦氣球將旅客送上25公里處平流層，每人每次乘坐費用為16萬4000美元（台幣527萬元），開放報名獲得熱烈迴響。

日本共同社報導，今年7月底，位於北海道札幌市的岩谷技研株式會社（Iwaya Inc.），利用氦氣球進行首次載人飛行試驗，創下升空6公里的最新紀錄；在無人飛行測試中，氣球最高可抵達11公里處。

岩谷技研表示，若今年底能順利實現終極目標，升空至25公里處，不久就能推出高空觀光行程，屆時旅客低頭可俯瞰「蔚藍地球的壯闊景致」，抬頭便能望見闇黑宇宙。

超大型飛行氦氣球從艙室底部到頂部的高度約25米，下方掛有寬1.1米、高1.5米的密閉單人座艙，升至6,072公尺處時，氣球會開始釋出氦氣並緩緩下降。

由於人在4公里以上高度會變得難以呼吸，因此密閉座艙是由特殊塑料製成，可抵抗外部氣壓和溫度。此外，飛行氦氣球配有一台機器，可控制艙內的氧氣和水蒸氣來維持可供乘客正常呼吸的大氣。

只不過非凡的旅遊體驗要價不菲，每人每次乘坐費用為16萬4000美元，全程約4小時。

目前岩谷技研已經開放預訂行程，而且迴響熱烈超乎預期，10月初將公布首批幸運兒，預計2024年3月進行首次商業飛行。

日本 台幣

延伸閱讀

9/4【早晨財經速解讀】非農降溫 美國利率見頂了?美8月PMI跌幅收斂 最壞情況已過?

傳習近平不出席G20高峰會 拜登：我會感到失望

王思佳假包風波變塑料姐妹？天后闆妹認了：損失破千萬

台南「ONE PIECE 海潮慶典」魯夫與草帽一行人9月登陸安平

相關新聞

平流層觀光！日推出氦氣球「太空邊緣旅行」 16.4萬美元獲熱烈迴響

日本一家新創公司積極開發高空旅行商機，主打用超大型氦氣球將旅客送上25公里處平流層，每人每次乘坐費用為16萬4000美元...

紀念2026女王百歲冥誕 英擬建紀念碑

英國政府宣布，初步規畫於2026年為已故女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）打造一座永久紀念碑，並推...

柏林圍牆遺跡矗立美墨邊界 提璜納市長：多少家庭為越牆犧牲？

在美國政府修建最新一段邊境牆的同時，墨西哥發布聲明，表示在距離邊境牆幾步之處豎立深具歷史意義的「柏林圍牆」遺跡，這塊3噸...

普亭插手美大選？油價角力助攻川普 想把拜登拉下馬

俄烏戰爭似已陷入僵局，雙方都無法在戰場上取得突破進展，也不願開啟和談。誰能打破僵局？答案可能是2024年美國總統大選。

信徒不到1500人卻給教宗方濟各帝王般禮遇 蒙古與天主教有何淵源

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）近日訪問蒙古受到帝王般的禮遇。蒙古大約只有1450名天主教徒，但教宗說天主教與蒙古的關係可追溯到西元第七世紀，當時基督教東方教會與薩滿教和平共存，而到了13世紀，成吉思汗建立的蒙古帝國征服歐亞大陸，蒙古的一些將領信奉基督教。教宗此行送給蒙古一樣特別的禮物——蒙古帝國第三任大汗貴由（Güyük）於1246年發給教宗依諾增爵四世（Pope Innocent IV）的回函。教宗為何訪問天主教徒如此少的蒙古？天主教與蒙古有什麼淵源？

關東大地震100周年：虐殺孕婦幼兒的日本福田村「民眾暴力」

「平時純樸的村民，震災後卻成了最恐怖的暴力？」今年2023年為日本關東大地震100周年，這場傷亡慘重的震災，除了地震導致的房屋毀壞和火災等災害之外，民眾之間流傳的各種謠言，竟然在震災後幾天迅速蔓延，更因此釀成群眾四處虐殺的暴力現象。當時的在日朝鮮人，被傳言描繪成震災後四處趁機放火作亂、井水裡下毒，因而變成日本民眾暴力針對的對象。許多人組成守衛鄉里的自警團，開始糾察誰是朝鮮人、並予以施暴和殺害。然而就在震災後的9月6日，一個從香川縣來的15人賣藥商隊，行經千葉縣福田村時，卻被誤當成朝鮮人而虐打，造成包括孕婦小孩在內9人死亡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦