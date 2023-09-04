平流層觀光！日推出氦氣球「太空邊緣旅行」 16.4萬美元獲熱烈迴響

日本一家新創公司積極開發高空旅行商機，主打用超大型氦氣球將旅客送上25公里處平流層，每人每次乘坐費用為16萬4000美元（台幣527萬元），開放報名獲得熱烈迴響。

日本共同社報導，今年7月底，位於北海道札幌市的岩谷技研株式會社（Iwaya Inc.），利用氦氣球進行首次載人飛行試驗，創下升空6公里的最新紀錄；在無人飛行測試中，氣球最高可抵達11公里處。

岩谷技研表示，若今年底能順利實現終極目標，升空至25公里處，不久就能推出高空觀光行程，屆時旅客低頭可俯瞰「蔚藍地球的壯闊景致」，抬頭便能望見闇黑宇宙。

超大型飛行氦氣球從艙室底部到頂部的高度約25米，下方掛有寬1.1米、高1.5米的密閉單人座艙，升至6,072公尺處時，氣球會開始釋出氦氣並緩緩下降。

由於人在4公里以上高度會變得難以呼吸，因此密閉座艙是由特殊塑料製成，可抵抗外部氣壓和溫度。此外，飛行氦氣球配有一台機器，可控制艙內的氧氣和水蒸氣來維持可供乘客正常呼吸的大氣。

只不過非凡的旅遊體驗要價不菲，每人每次乘坐費用為16萬4000美元，全程約4小時。

目前岩谷技研已經開放預訂行程，而且迴響熱烈超乎預期，10月初將公布首批幸運兒，預計2024年3月進行首次商業飛行。