拜登訪越外交升級 恐激怒北京

美國總統拜登十日將訪問越南首都河內，美國將藉此把美越外交關係提升至最高層級。路透分析，此舉可能激怒中國大陸。

今年是越南與美國建立「全面夥伴關係」十周年，相較之下，越南與中國則是「全面戰略合作夥伴」關係，層級比越美關係高兩級。也因此，拜登政府的高階官員近年來訪越南，皆不斷提及盼將兩國關係升級，希望能和大陸、俄羅斯同等級。

越南起初表達審慎看待越美關係升級，擔心中國會有反應，這讓拜登政府加大說服越南的力道，包括最近幾個月多次派出美國政府高官訪越。

拜登七月曾公開談及美越關係連升兩級，兩國官員之後也曾在非正式場合對此表示樂觀，不過美越政府尚未公布任何官方聲明。

或許是為了安撫北京，越南正在討論中國高官訪問河內事宜，時間點可能是拜登十日抵達越南之後，甚至是在拜登到訪前不久。越南官員表示，大陸國家主席習近平與國務院總理李強可能在未來幾天或幾周後，與越南領導人會面。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所高級研究員黎鴻協（譯音）表示，美越關係升兩級可能激怒北京的風險依然很高，但越南共產黨領袖可能已評估現在就是最佳時機，因為越中關係「未來可能惡化」。

越南因為南海疆域問題，與中國存在紛爭。然而，現在還不清楚越南短期內能從越美關係升級獲得什麼好處。

黎鴻協說，美國擴大供應軍用品給河內已討論很久，但這類談判需要時間。越南同時跟俄國等其他國家討論升級和擴大武器庫，越南目前的武器多為俄製。

華府提出的誘因也包括支持越南成為半導體產業樞紐，但目前可依「晶片法」提出的公帑非常有限。

能源是另一個美越可能加強合作的產業，越南計畫投入液化天然氣和離岸風電等事業。知情人士透露，飛機製造商波音與能源公司ＡＥＳ可能在拜登訪越期間對外公布對越投資計畫，但公司本身未立即置評。