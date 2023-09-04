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厄多安會普亭 談黑海穀物協議

聯合報／ 國際中心／綜合報導

土耳其總統厄多安的首席外交政策顧問基里奇表示，厄多安四日將與俄羅斯總統普亭會面，聚焦討論黑海穀物協議。土耳其正試圖讓俄羅斯重返協議。

路透報導，基里奇接受A Haber電視頻道訪問時說：「我們在此事扮演領導角色，我們看見全世界都強烈支持讓穀物通道重新開放。」

基里奇說：「四日的峰會上將討論穀物協議現狀。我們態度審慎，但我們希望取得成功，因為這種情況影響到全世界。」

烏克蘭官員表示，俄羅斯三日以無人機攻擊烏克蘭敖德薩州南部地區，擊中多瑙河港口基礎設施，造成至少兩人受傷。這些基礎設施對於出口烏克蘭穀物而言至關重要。

俄羅斯以俄國食品和化肥出口障礙一直沒有依照承諾消除為由，七月退出黑海穀物協議，之後多瑙河便成為烏克蘭出口穀物的主要路徑。

然而，烏克蘭糧食經由歐盟東部流通，引發當地農民不滿。他們表示，一來當地供應遭破壞，二來工廠會收購烏國糧食，影響自家農作物市場。歐盟已允許保加利亞、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克等五國可在國內禁售烏克蘭小麥、玉米、油菜籽和葵花籽，但可以讓這些農作物過境出口至他處。

烏克蘭是全球糧食主要出口國之一，黑海穀物協議原先讓烏克蘭的穀物、油籽、植物油得以安全通過黑海。

烏克蘭 俄羅斯 羅馬尼亞

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