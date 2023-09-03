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印度月球探測車完成為期兩周實驗任務 進入休眠模式

中央社／ 新德里3日綜合外電報導
印度太空研究組織（ISRO）表示，在完成為期兩週的實驗任務後，已讓第一個抵達月球南極的探測車「普拉岡號」（Pragyan）進入休眠模式。美聯社
印度太空研究組織（ISRO）表示，在完成為期兩週的實驗任務後，已讓第一個抵達月球南極的探測車「普拉岡號」（Pragyan）進入休眠模式。美聯社

印度太空研究組織（ISRO）表示，在完成為期兩週的實驗任務後，已讓第一個抵達月球南極的探測車「普拉岡號」（Pragyan）進入休眠模式。

路透社報導，印度太空研究組織昨晚在舊稱推特（Twitter）的X社群平台上表示，來自月球飛船3號（Chandrayaan-3）登陸器的普拉岡號探測車「已進入休眠模式」，但電池已充電且接收器仍開啟。

印度太空研究組織說：「希望它成功醒來進行另一波任務。否則它將永遠留在那裡，成為印度的月球大使。」

印度不僅是繼美國、中國、前蘇聯之後登月成功，甚至更上一層樓，抵達表面崎嶇的月球南極。不久前俄羅斯探測器「月球25號」（Luna-25）的類似嘗試則以墜毀作收。

印度2019年嘗試失敗後，今年月球飛船3號的軟著陸堪稱典範，使得全球人口最多的印度舉國歡騰，媒體盛讚這次著陸是印度最偉大的科學成就。

印度太空研究組織說，普拉岡號行進超過100公尺，確認月球上存在硫、鐵、氧和其他元素。

印度 太空

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