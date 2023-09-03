泰國前總理塔信或成藏鏡人 前進黨恐上街頭

泰國政壇剛經歷動盪的夏天，前總理塔信流亡逾十五年後返國，與他淵源深厚、自詡為親民主政黨的為泰黨違背選前承諾，結盟親軍方及保守派政黨後成功組閣。在五月國會大選奪得最多席次的前進黨，反淪為在野黨，未來若難以在體制內制衡新政府或推動其進步派的政見，可能直接訴諸選民，甚至重演泰國多年來在野陣營聚眾走上街頭抗爭的局面。

美國財經媒體ＣＮＢＣ引述泰國瑪希隆大學學者潘查達報導，塔信可能成為為泰黨的藏鏡人，持續影響泰國政局。正流亡海外的泰國異議學者帕文說，塔信已從暗處操控泰國政局多年，不同的是今後將轉為合法角色。泰國朱拉隆功大學學者蒂提南也說，自負的塔信是居間撮合交易的推手，也善於製造新聞話題，可以預料他未來將重新活躍政壇。

紐約智庫外交關係協會東南亞資深研究員格蘭奇克則指出，泰國五月國會大選儘管自由公正，但選後的紛擾凸顯，泰國其實仍由效忠軍方的當權派和司法部門及幾家大企業聯手把持。第二大黨為泰黨多年來被認為是民主派大黨，卻為了執政而背棄選前承諾，和幾個親軍方或前總理帕拉育執政聯盟的政黨結盟，最後成功將地產大亨賽塔送上總理寶座。

另外，在可預見的未來，修改「冒犯君主罪」的希望渺茫。不少泰國人懷疑，塔信根本與軍方談好條件，承諾新政府不去動冒犯君主罪、建立保守政府，以換取他獲泰王特赦減刑，才會突然在國會選出賽塔擔任總理的同一天返國。而其八年有期徒刑也已減至一年。

以為泰黨為首的執政聯盟若團結一致，在眾院擁有最多席次的前進黨在國會殿堂將有心無力。前進黨未來可能轉而直接訴求選民，號召群眾發動示威抗議。前進黨支持者及泰國年輕選民普遍對新政府失望，為泰黨一旦放棄任何改革軍方與王室的計畫，可能將引發民眾強烈反彈。

泰國曾為東南亞強國，但近廿年來政治動盪，軍方政府掌權下的曼谷漸向北京靠攏，當前的政局不穩將影響泰國在區域內的角色，以及與華府的關係，泰國和區域領導者寶座的距離也將愈來愈遠。針對緬甸政局與南海領土爭端，泰國能夠發揮的作用也將有限。