聽新聞
test
0:00 / 0:00

泰國前總理塔信或成藏鏡人 前進黨恐上街頭

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導
泰國前總理塔信。路透
泰國前總理塔信。路透

泰國政壇剛經歷動盪的夏天，前總理塔信流亡逾十五年後返國，與他淵源深厚、自詡為親民主政黨的為泰黨違背選前承諾，結盟親軍方及保守派政黨後成功組閣。在五月國會大選奪得最多席次的前進黨，反淪為在野黨，未來若難以在體制內制衡新政府或推動其進步派的政見，可能直接訴諸選民，甚至重演泰國多年來在野陣營聚眾走上街頭抗爭的局面。

美國財經媒體ＣＮＢＣ引述泰國瑪希隆大學學者潘查達報導，塔信可能成為為泰黨的藏鏡人，持續影響泰國政局。正流亡海外的泰國異議學者帕文說，塔信已從暗處操控泰國政局多年，不同的是今後將轉為合法角色。泰國朱拉隆功大學學者蒂提南也說，自負的塔信是居間撮合交易的推手，也善於製造新聞話題，可以預料他未來將重新活躍政壇。

紐約智庫外交關係協會東南亞資深研究員格蘭奇克則指出，泰國五月國會大選儘管自由公正，但選後的紛擾凸顯，泰國其實仍由效忠軍方的當權派和司法部門及幾家大企業聯手把持。第二大黨為泰黨多年來被認為是民主派大黨，卻為了執政而背棄選前承諾，和幾個親軍方或前總理帕拉育執政聯盟的政黨結盟，最後成功將地產大亨賽塔送上總理寶座。

另外，在可預見的未來，修改「冒犯君主罪」的希望渺茫。不少泰國人懷疑，塔信根本與軍方談好條件，承諾新政府不去動冒犯君主罪、建立保守政府，以換取他獲泰王特赦減刑，才會突然在國會選出賽塔擔任總理的同一天返國。而其八年有期徒刑也已減至一年。

以為泰黨為首的執政聯盟若團結一致，在眾院擁有最多席次的前進黨在國會殿堂將有心無力。前進黨未來可能轉而直接訴求選民，號召群眾發動示威抗議。前進黨支持者及泰國年輕選民普遍對新政府失望，為泰黨一旦放棄任何改革軍方與王室的計畫，可能將引發民眾強烈反彈。

泰國曾為東南亞強國，但近廿年來政治動盪，軍方政府掌權下的曼谷漸向北京靠攏，當前的政局不穩將影響泰國在區域內的角色，以及與華府的關係，泰國和區域領導者寶座的距離也將愈來愈遠。針對緬甸政局與南海領土爭端，泰國能夠發揮的作用也將有限。

泰國 東南亞

延伸閱讀

新總理賽塔提內閣名單！為泰黨占半數 泰王同意任命

農產國家隊進口泰國雞蛋 台農發董座：未從中牟利

流亡海外逾15年返國！泰國前總理塔信獲泰王特赦 8年刑期減至1年

狗狗公園午睡遭百隻鴿子包圍快滅頂！牠不甩繼續爆睡 網傻眼：確定沒有掛嗎？

相關新聞

賽塔新內閣成立 為泰黨占半數

泰國新當選總理賽塔一日向泰王瓦吉拉隆功提出內閣名單，王室公告二日刊出泰王命令，同意賽塔所請。卅四個內閣職位中，為泰黨拿下...

泰國前總理塔信或成藏鏡人 前進黨恐上街頭

泰國政壇剛經歷動盪的夏天，前總理塔信流亡逾十五年後返國，與他淵源深厚、自詡為親民主政黨的為泰黨違背選前承諾，結盟親軍方及...

抗議聲浪高漲 諾貝爾頒獎典禮取消邀請「這三國」大使

在一片反對聲浪中，諾貝爾基金會（Nobel Foundation）今天宣布，取消邀請俄羅斯、白俄羅斯和伊朗大使參加今年在...

尼日首都尼阿美爆發數千人示威 要求法軍撤離該國

數千人今天在尼日首都尼阿美（Niamey）發動示威，要求前殖民統治者法國按照6月奪取政權的軍政府要求撤離軍隊

產經：密西根州國民兵主辦 國軍8月在美國本土參加軍演

日本產經新聞2日晚間引述多位相關人士獨家報導，8月在美國密西根州實施的美軍軍演，我國國軍也參演。該報導認為，國軍直接參加...

口誤農林水產大臣烏紗帽保住了 日相岸田表態不換人

日本農林水產大臣野村哲郎8月31日針對福島核汙水排海相關問題，在首相官邸答覆記者提問時，將日本官方通用的核「處理水」，說...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦