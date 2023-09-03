賽塔新內閣成立 為泰黨占半數

泰國新當選總理賽塔一日向泰王瓦吉拉隆功提出內閣名單，王室公告二日刊出泰王命令，同意賽塔所請。卅四個內閣職位中，為泰黨拿下十七個，第三大黨泰自豪黨八個，親軍方政黨共拿下七個職位。賽塔內閣預定五日赴皇宮，在泰王面前宣誓就職。

五月十四日泰國國會大選後，由在眾議院斬獲一四一席的第二大黨為泰黨，和擁有七十一席的第三大黨泰自豪黨為首的十一黨聯盟尋求組閣，聯盟推出地產大亨賽塔為總理候選人。

賽塔八月廿二日在國會選舉總理時，獲參眾兩院共七五○席中壓倒性的四八二票，順利當選為泰國第卅任總理。他翌日晚間獲泰王正式任命為新總理，並開始籌組內閣。泰王同意任命內閣名單後，賽塔近期將率新一屆內閣晉見國王、宣誓就職。內閣十五天內必須向國會做施政報告。

名單包括副總理和正副部長共卅四人。小黨泰國家發展黨和民族黨各一個；親軍方的公民力量黨與團結建國黨分別拿下三個和四個。

賽塔兼任財長，而商業部、外交部、公共衛生部、數位經濟和社會部、交通部、觀光暨體育部、國防部和文化部長均由為泰黨人士出任；內政部、教育部以及高等教育和科研部等部的部長，則由推動醫療大麻合法化的泰自豪黨人士出任。

即將卸任的副總理兼公民力量黨黨魁普拉威未在名單中，但其左右手塔瑪納出任農業部長，普拉威弟弟帕恰拉瓦擔任副總理兼自然資源環境部部長。工業部長由團結建國黨拿下，社會發展和人類安全部部長、司法部長分別由泰國家發展黨及民族黨人士出任。

路透一日報導，泰國是東南亞第二大經濟體，但近年受出口疲軟、投資放緩影響，新冠肺炎疫情後經濟持續萎靡。賽塔內閣首要任務之一便是振興經濟。賽塔擁有美國克萊蒙研究大學商管碩士學位，還曾在泰國前十大地產開發商的尚思瑞擔任總裁和執行長。賽塔已宣示，首場內閣會議將商討降低電費及天然氣費用，以解決生活成本問題，並預計放寬對中國大陸觀光客的簽證限制，用以刺激泰國重要收入的觀光旅遊業。