太空總署發現月球新坑洞 恐由俄墜毀探測器撞出

美國國家航空暨太空總署（NASA）最近在月球發現了1個新的小坑洞，研判可能是約2週前墜毀月球表面的俄羅斯探測器「月球25號」（Luna-25）所造成。

法新社報導，NASA的這項發現是由月球軌道探測器（Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO）利用俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）所提供的「月球25號」估計墜毀點，比較墜毀前後之同地點影像所得出。

俄羅斯睽違47年首次進行登月任務，隨著「月球25號」探測器於8月19日墜毀，俄羅斯盼以率先於月球南極軟著陸之姿，恢復其停擺已久月球計畫的希望也隨之破滅。

人類首次在月球極地軟著陸的成就最終是由印度實現，印度於8月23日完成「月球飛船3號」（Chandrayaan-3）任務，目前正利用所攜帶「普拉岡」（Pragyan）探測車探索月球極地區域。

NASA的「月球軌道探測器」自2009年以來一直在月球上方的軌道運行，它於2022年6月拍攝了最新的「之前」照片，團隊再將此照片與2023年8月24日拍攝的照片進行比對。

NASA在聲明中表示：「由於這個新坑洞接近估計的月球25號墜毀撞擊點，月球軌道探測器團隊得出的結論是，它可能來自月球25號任務，而不是天然撞擊物造成。」

新的坑洞直徑約10公尺，距離「月球25號」預定著陸點約400公里。

NASA還希望未來根據阿提米絲（Artemis）計畫重返月球，並且在月球上建立長期的科研基地。