習近平不去印度G20？ 拜登：希望他參加

法新社及路透日前引述歐盟高官報導，預料中國大陸國家主席習近平不會出席即將在印度新德里召開的廿國集團（Ｇ20）高峰會。美國總統拜登八月卅一日表明，「我希望他參加」。

白宮已宣布，拜登九月七日至十日將出席Ｇ20峰會，副總統賀錦麗則將於四至七日赴印尼雅加達參加東協（ＡＳＥＡＮ）峰會。路透引述分析家報導，習近平不參加Ｇ20峰會的任何決定，均可能與中國和主辦國印度的對立有關。分析家認為，不參加可能是個信號，亦即北京不願讓印度擁有國際影響力。

除二○二一年在新冠疫情期間透過視訊方式參與，習近平自二○一三年就任國家主席以來，皆親自出席Ｇ20峰會。

英國衛報報導，部分美國官員只說，美國總統拜登和習近平更可能十一月在舊金山舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議期間見面。

香港南華早報引述專家報導，今年以來，美國務卿布林肯、財政部長葉倫、總統氣候特使柯瑞及商務部長雷蒙多等美國高官先後訪中，已有助支撐美中關係，足以避免雙邊關係在不知不覺中淪為自由落體，但這對競爭對手間仍缺乏實質及重大突破。

布林肯等前述四位美國高官訪中，已廣被視為替下一次面對面「拜習會」奠基的作為，華府智庫史汀生中心中國項目主任孫韻說，看來愈來愈可能在ＡＰＥＣ期間舉行拜習會，「目前還沒看到削弱此一可能性的重大關鍵事件」。