新聞眼／美中兩軍制度性互動 須速恢復

中美顯然已部分恢復軍事接觸，雖然中國大陸並未取消因去年裴洛西訪台而中斷美中兩軍對話機制的裁制禁令，但美軍印太司令阿基里諾與中共解放軍副參謀長徐起零在八月中旬舉行了某種形式的「對話」、「會晤」或「會談」，在美中軍方各自在記者會間接證實後，已是不容爭辯的事實。

何以會出現此一訊息？這是因為美中都無法承擔一場變生肘腋的戰爭，美中之間任何突發的軍事衝突，都將是難以承受之重。

北京去年八月五日宣布取消中美兩軍戰區領導通話安排、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商等多項對話機制，美中此後即猶如蒙著眼揮劍，中美必然都會為此感到恐懼。

美國國務卿布林肯六月獲北京首肯訪中，布林肯說，會談期間他反覆提到恢復美中軍事溝通管道，但沒有進展；但事後發展顯非如此，七月中旬，大陸駐美大使謝鋒就踏進了五角大廈，與負責印太事務的助理防長瑞特納深談，七、八月之交，陸外交部美大司長楊濤赴美亦旨在就兩國安全事務進行溝通，他也走入五角大廈，與同一個瑞特納探討美中防衛關係。

而八月中旬在斐濟的這場美方高級別將領的會晤，顯然不是即興之作，可能就是謝鋒、楊濤與美國軍方與國安部門兩度砌磋所談出來的辦法，既不損北京面子，卻可收溝通之效。

美中兩軍的制度性互動必須盡速恢復，特別是美國正加速軍售台灣，解放軍在台海的演訓也更趨頻密，彼此仇恨值幾已拉到極限之際，兩軍若沒有一個可隨時探知對方思維的對話、驗證機制，只能憑揣測與想像制定行動策略，無意之中就掉入戰爭漩渦；作為全球雙超，沒有任何一方有任性的權利。