泰王特赦 前總理塔信減刑至1年

流亡海外多年的七十四歲泰國前總理塔信八月廿二日返國，因多起貪汙案被法院判處八年有期徒刑。他隨即請求王室特赦，泰國王室公告一日刊出泰王瓦吉拉隆功命令，將其刑期從八年減至一年。

泰國八月卅一日簽署該命令，提到塔信鑑於年事已高必須經常就醫，又飽受諸多健康問題所苦，故提出特赦請求。泰王考量塔信兩度擔任總理時對國家的貢獻和對王室的忠誠，以及他被起訴時依然尊重司法制度、坦承犯罪、悔改又接受判決，因此准予特赦。

前電信大亨塔信無疑是泰國近現代史上最具影響力及爭議性的人物之一。他二○○○年代執政時的民粹政策，廣受數百萬名農村民眾及勞工階級擁戴。

塔信二○○一年二月出任泰國總理。泰國軍方二○○六年九月發動政變，正在紐約出席聯合國大會的塔信遭罷黜，軍方接管政府，迫使他流亡海外。他二○○八年曾短暫返國，因控罪面臨刑期即逃離泰國，再次流亡，他當時曾指稱控罪出於政治動機。

泰國五月舉行眾議院大選，塔信么女貝東塔做為黨內要角的為泰黨，雖出乎意料未躋身第一大黨，但幾經周折後仍獲組閣機會，該黨在和幾個親軍方政黨結盟後，推出的地產大亨賽塔也於八月廿二日順利當選總理。

泰國最高法院判處塔信十年有期徒刑，合併執行八年，在曼谷監獄服刑。但他入監不到一天，就出現失眠、胸口緊繃、高血壓和低血氧等症狀，泰國司法部將他送往設備較佳的「警察醫院」治療迄今。