新加坡總統選舉／制衡一黨獨大 星國人對執政黨的公投

新加坡一日舉行總統選舉。儘管該職位為虛位國家元首，但綜合彭博資訊和香港南華早報等外媒報導，這次選舉主要仍有兩大意涵。其一是選民希望新總統能夠制衡一黨獨大、長期執政的人民行動黨（ＰＡＰ）；其二則是由於新加坡要到二○二五年才舉行國會大選，鑑於該黨政務官及國會議員近來捲入貪腐和婚外情等醜聞、對生活成本節節攀升等現狀不滿，因此諸多選民視為對ＰＡＰ施政的一次公投。

新加坡國立大學（ＮＵＳ）學者凱文．陳（Kevin Tan）和香港浸會大學學者喬治（Cherian George）均表示，新加坡人民最關切的，是一個權力過大、卻又不必負責的ＰＡＰ政府，對人民需求漠不關心。他們想要更苦民所苦，而且會回應民意的總統，希望總統能提醒內閣部會首長的公僕身分。

新加坡總統無權開創和實施政策，因此候選人的辯論會並非焦點、也沒有詳細政見，選舉意義在於它會對ＰＡＰ造成何種暗示。不少外媒將總統選舉視為ＰＡＰ施政的期中考，並可能左右ＰＡＰ在二○二五年新加坡國會大選中的布局。

尚達曼被認為是ＰＡＰ偏好的總統人選。新加坡南洋理工大學學者阿布都拉（Walid Jumblatt Abdullah）表示，對許多人而言，這次選舉並非投給尚達曼，而是對ＰＡＰ施政的公投。非尚達曼的票數有多少，將反映選民的心聲。