聽新聞
test
0:00 / 0:00

新加坡總統選舉／制衡一黨獨大 星國人對執政黨的公投

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導
新加坡總統選舉於9月1日投票，這次選舉共有超過270萬名合格選民。 (路透)
新加坡總統選舉於9月1日投票，這次選舉共有超過270萬名合格選民。 (路透)

新加坡一日舉行總統選舉。儘管該職位為虛位國家元首，但綜合彭博資訊和香港南華早報等外媒報導，這次選舉主要仍有兩大意涵。其一是選民希望新總統能夠制衡一黨獨大、長期執政的人民行動黨（ＰＡＰ）；其二則是由於新加坡要到二○二五年才舉行國會大選，鑑於該黨政務官及國會議員近來捲入貪腐和婚外情等醜聞、對生活成本節節攀升等現狀不滿，因此諸多選民視為對ＰＡＰ施政的一次公投

新加坡國立大學（ＮＵＳ）學者凱文．陳（Kevin Tan）和香港浸會大學學者喬治（Cherian George）均表示，新加坡人民最關切的，是一個權力過大、卻又不必負責的ＰＡＰ政府，對人民需求漠不關心。他們想要更苦民所苦，而且會回應民意的總統，希望總統能提醒內閣部會首長的公僕身分。

新加坡總統無權開創和實施政策，因此候選人的辯論會並非焦點、也沒有詳細政見，選舉意義在於它會對ＰＡＰ造成何種暗示。不少外媒將總統選舉視為ＰＡＰ施政的期中考，並可能左右ＰＡＰ在二○二五年新加坡國會大選中的布局。

尚達曼被認為是ＰＡＰ偏好的總統人選。新加坡南洋理工大學學者阿布都拉（Walid Jumblatt Abdullah）表示，對許多人而言，這次選舉並非投給尚達曼，而是對ＰＡＰ施政的公投。非尚達曼的票數有多少，將反映選民的心聲。

新加坡 公投

延伸閱讀

邱媽媽預祝賴清德當選總統 民眾黨立委邱臣遠：以廟方身分接待

誰還在看賽馬？新加坡終結百年賽馬傳統的錯愕與掙扎

不只加彭…中西非軍方奪權 3年已7國政變

PLG／攻城獅開啟4項國際交流 將邀球迷前往新加坡參賽

相關新聞

2027年將成最年輕法國前總統 傳馬克宏批任期限制「該死的胡說八道」

法國總統馬克宏日前跟各黨黨魁開會時，抨擊自己必須在2027年下台的憲法規定總統任期限制是「該死的胡說八道」（damnab...

流亡海外逾15年返國！泰國前總理塔信獲泰王特赦 8年刑期減至1年

泰國前總理塔信（Thaksin Shinawatra）上月22日自行搭機返回泰國，結束超過15年的海外流亡生涯，但下機後...

新加坡總統選舉／制衡一黨獨大 星國人對執政黨的公投

新加坡一日舉行總統選舉。儘管該職位為虛位國家元首，但綜合彭博資訊和香港南華早報等外媒報導，這次選舉主要仍有兩大意涵。其一...

星國總統選舉抽樣計票 尚達曼將當選

新加坡總統選舉一日登場，約二七一萬選民從三位候選人中選出下任總統。這是相隔十二年，新加坡選民再度直選總統。其中兩位候選人...

諾貝爾頒獎典禮邀俄羅斯大使 瑞典政黨及輿論抵制

瑞典諾貝爾基金會發布新聞稿表示，將邀請所有與瑞典、挪威有正式外交關係的國家大使參與頒獎典禮，俄羅斯、白俄羅斯與伊朗大使都...

天主教媒體：中共統戰部禁主教赴蒙古國參加教宗活動

教宗方濟各（Pope Francis）今天首度抵達蒙古國訪問，天主教權威媒體披露，儘管中國當局允許教宗專機飛越中國領空，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦