星國總統選舉抽樣計票 尚達曼將當選

新加坡總統選舉一日登場，約二七一萬選民從三位候選人中選出下任總統。這是相隔十二年，新加坡選民再度直選總統。其中兩位候選人是華裔，一位是斯里蘭卡裔，這次「三腳督」也是新加坡總統選舉首次由華裔與非華裔競逐。當晚十點（台星無時差）星國選舉局公布抽樣計票結果，六十六歲斯里蘭卡裔前國務資政尚達曼（Shanmugaratnam Tharman）得票率為百分之七十，預計將當選。

其餘兩位候選人是同為七十五歲、華裔的新加坡政府投資公司前首席投資官黃國松，以及新加坡保險合作社「職總英康」前總裁陳欽亮。選舉局表示，黃國松得票率為百分之十六，陳欽亮得票率是百分之十四。正式計票結果預計午夜出爐。在投票截止前三小時的一日下午五點，投票率為八成五。

抽樣計票是從每個投票站隨機抽取一百張選票，並依各投票站的選票數目，以加權平均法推估各候選人的得票率。

新加坡實施強制投票制，這次選舉共約一成七為首投族。新加坡自一九九三年推行總統民選制度以來，僅兩次舉行普選選出總統，其他三屆均由唯一一位合格候選人直接當選，包括二○一七年當選的現任總統哈莉瑪，她任期至十三日止，已表明不連任。

新加坡總統為虛位元首、任期六年，主要擁有監管權而非行政權。除肩負憲政、儀式及社區相關職責，總統也監管國家儲備金，政府須取得總統同意才能動用，此外，總統也有權下令貪汙調查局展開調查，無論總理是否同意。新加坡憲法規定，參選總統的條件包括在提名日當天不是任何政黨成員。

多數分析家認為，尚達曼是長期執政的人民行動黨（ＰＡＰ）偏好人選，選前呼聲亦最高。他是新加坡政壇老將，曾任職新加坡金融管理局，二○○一年以ＰＡＰ黨籍當選國會議員後，並達成五連霸。此次為參選總統，尚達曼退出ＰＡＰ、辭去國會議員，並卸下國務資政兼社會政策統籌部長等政府職務。

陳欽亮在競選期間獲多位在野黨人士助選，這是他繼二○一一年參選以來再度角逐總統選舉；企業家黃國松儘管不屬於任何政黨，但擁有四十五年公職經歷，而且旗下投資管理公司主要客戶之一就是政府。