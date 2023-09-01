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2027年將成最年輕法國前總統 傳馬克宏批任期限制「該死的胡說八道」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
法國總統馬克宏，攝於1日。路透
法國總統馬克宏，攝於1日。路透

法國總統馬克宏日前跟各黨黨魁開會時，抨擊自己必須在2027年下台的憲法規定總統任期限制是「該死的胡說八道」（damnable bullshit）。

POLITICO Europe在8月31日報導，這起事件發生在前一天，馬克宏跟各政黨領導人進行長達12個小時的會談。他們在不能使用手機的情況下，討論了一系列主題，其中包括烏克蘭、通膨、購買力與制度改革。

馬克宏據報當時正在回應極右翼「民族陣線」領導人巴德拉（Jordan Bardella）的提案，即建議總統改為單一的7年任期。根據極左翼「不屈法國」領導人梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）的說法，馬克宏稱「不能夠再次當選是該死的胡說八道」。

法新社報導，兩位與會人士也證實了這番話。不過，其中一人表示，馬克宏可能是把這句話當成一個玩笑。

按照法國憲法規定，總統任期五年，可以連任一次，意味著2017年首度當選，並在2022年連任成功的馬克宏任期屆滿時，將以年僅49歲當上最年輕的法國前總統。

報導指出，2027年的期限引發外界質疑，隨著盟友與支持者開始就沒有馬克宏掌舵的未來作長遠打算，他的權力是否已經開始減弱。愛麗榭宮拒絕評論馬克宏的發言。

馬克宏 法國

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