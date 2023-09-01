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安排接班？金正恩頻攜愛女露面
八月廿八日是北韓海軍紀念日，北韓官媒隔天發布卅九歲領袖金正恩偕愛女金朱愛視察部隊的影片。這是金朱愛去年十一月首度在官媒現身以來，十個月內官媒第十五度報導這對父女同台，引發外界猜測金正恩準備安排她成為接班人。
金正恩父女上次同框是五月十六日，兩人連袂視察北韓的軍事衛星發射準備委員會；第一次則是視察火星十七洲際彈道飛彈試射。自那時起，外界對她顯然是金正恩接班人的臆測升溫。
南韓情報當局研判，金正恩、李雪主夫妻共有三名子女，分別為姓名不詳的長子、次女金朱愛與姓名、性別均不詳的老么。有關長子的消息眾說紛紜，一說他有身心障礙，另一說則是金正恩根本沒兒子。
韓國時報認為，年約十歲的金朱愛持續在北韓重要場合出現，對金家政權的穩定至關重要。部分觀察家將金朱愛頻頻現身解讀為平壤正致力使她在年幼時，就擁有北韓政權合法繼承人的地位。
南韓智庫研究人員表示，前述十五次官媒報導中，十二次是軍事活動，金正恩陪女兒出席這些宣傳平壤核飛彈的場合，顯示正將她的地位提升為接班人。
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