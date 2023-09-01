聽新聞
test
0:00 / 0:00

北韓發射2飛彈 模擬對南韓戰術核打擊

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
北韓官媒朝中社八月卅一日發布照片，顯示北韓卅日深夜在平壤順安國際機場朝東北方試射兩枚戰術彈道飛彈。（歐新社）
北韓官媒朝中社八月卅一日發布照片，顯示北韓卅日深夜在平壤順安國際機場朝東北方試射兩枚戰術彈道飛彈。（歐新社）

南韓參謀本部八月卅一日表示，北韓卅日晚間約十一點四十分和五十分（台灣同日晚上約十點四十分與五十分），從平壤的順安區域分別朝日本海發射一枚短程彈道飛彈。韓聯社報導認為，此舉明顯在抗議美國和南韓正實施代號乙支自由護盾（ＵＦＳ）聯合軍演。北韓官媒朝中社卅一日報導，這是模擬將南韓重要指揮據點和作戰機場化為一片焦土的「戰術核打擊訓練」。

這是北韓相隔卅七天再次發射彈道飛彈。南韓及日本官員均指出，這兩枚飛彈墜海前飛行約三六○公里、最大飛行高度五十公里。白宮發言人尚皮耶卅日說，北韓此舉違反聯合國安理會決議，她強調，美國對協防盟國日本與南韓的承諾仍堅若磐石。

ＵＦＳ自廿一日至卅一日舉行。朝中社報導，平壤將ＵＦＳ視為公然想定對北韓採取先制核攻擊的演習，尤其美國及南韓空軍卅日在黃海上空聯演，美軍Ｂ—１Ｂ戰略轟炸機也參演，為加以反制，北韓軍卅日晚發射兩枚戰術彈道飛彈，並成功在日本海做為標靶小島上空四百公尺引爆。鑑於這兩枚飛彈的飛行距離，其假想目標恐是南韓忠清南道雞龍市內的南韓三軍總部所在地雞龍台。

北韓官媒朝中社引述軍方聲明報導：「北韓人民軍總參謀部昨晚舉行戰術核子攻擊演習，模擬對『大韓民國』軍方匪徒的主要指揮中心和作戰機場進行焦土攻擊。這次演習目的是向敵人發出明確訊息。」

北韓領袖金正恩廿九日親臨北韓軍總參謀部訓練指揮所視察。北韓這次的全軍指揮訓練除模擬擊退敵軍武裝侵略，並發動全面反攻，占領南韓的全部領土。這是自金正恩二○一一年十二月掌權以來，北韓官媒首度發布有關全軍指揮訓練的報導。

南韓智庫世宗研究所分析師鄭成長表示，這顯示北韓已有對南韓發動全面進攻的作戰計畫。

美國之音報導，北韓最近將對南韓的稱呼從南朝鮮改大韓民國。外界認為，這代表北韓可能已開始視南韓為敵國而非統一對象。

北韓 南韓 彈道飛彈

延伸閱讀

統計：南韓青少年愈來愈不願結婚

福島核汙水排海 南韓：或影響中日韓峰會年內重啟

統一亞洲半導體ETN指數調整 新增南韓化學及電池大廠

美情資：北韓與俄羅斯可能達成軍事交易 供給大量各式彈藥

相關新聞

北韓發射2飛彈 模擬對南韓戰術核打擊

南韓參謀本部八月卅一日表示，北韓卅日晚間約十一點四十分和五十分（台灣同日晚上約十點四十分與五十分），從平壤的順安區域分別...

安排接班？金正恩頻攜愛女露面

八月廿八日是北韓海軍紀念日，北韓官媒隔天發布卅九歲領袖金正恩偕愛女金朱愛視察部隊的影片。這是金朱愛去年十一月首度在官媒現...

韓中外長通話 推進雙邊部長級穿梭外交

南韓外交部長朴振今天與中國外交部長王毅通話，會中商議推動雙邊外交部長級穿梭外交方案，積極修復雙邊關係，韓方可能希望藉此再...

9/1投票日 新加坡選民睽違12年選出新總統

新加坡總統選舉投票日明天登場，逾270萬選民將從3名候選人選出下任總統；這也是時隔12年，星國選民再度投票選出總統。上屆...

烏克蘭2架軍用直升機墜毀 6名機組員喪生

烏克蘭調查人員今天表示，2架軍用直升機日前在東部地區執行作戰任務時墜毀，造成機上共6名軍人殉職

ASML證實 可在年底前持續出貨給中國客戶

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）8月31日表示，已獲得荷蘭政府的許可證，可在今年底前持續對中國客戶出貨一部分的先進...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦