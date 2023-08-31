北京證實中美兩軍高層接觸 專家：後續端視美方做法

中美兩軍高層是否恢復接觸，從2022年以來就一直受到外界關注。而大陸國防部31日證實有共軍上將近期與美方「溝通交流」，對這個罕見公開的互動，大陸官媒援引學者分析指，未來是否正常化，端視美方的作法。

大陸國防部發言人吳謙31日在記者會上透露，8月12日至18日，中共軍委聯合參謀部副參謀長徐起零率團赴斐濟出席印太國防軍司令會議期間，與東帝汶、新加坡、泰國、「美國」等多國代表進行了「溝通交流」，同時與斐濟武裝部隊司令舉行「會見會談」，但他並未透露，徐起零與美方的溝通內容及是否有成果。

而中共官媒環球時報則指出，和徐起零溝通交流的應是美軍印太司令部司令海軍上將約翰．阿奎利諾（John Aquilino）。「這是公開報導中今年中美兩軍高級將領首次線下交流，打破外界關於中美兩軍交往處於中斷的猜測，也進一步證明中美兩軍的軍事外交管道一直是暢通」。

報導援引匿名大陸軍事專家分析指出，吳謙的表態傳遞如下信號，「即中國是一個負責任的大國，儘管中美兩軍之間存在諸多問題，但中方始終保持溝通和交流的善意。所有的事實都表明，恰恰是美軍在製造中美兩軍之間的風險」。該專家還表示，「相較而言，解除對中央軍委領導的制裁是一個技術性問題，但總的來看，美國把中國主要當作戰略競爭對手的對華戰略不會發生變化」，他認為，如果美國不改變做法，中美兩軍之間很難進行有效、深度的溝通交流。

北京外國語大學國際關係學院國際問題專家卓華則指出，「兩軍交往如果要進一步正向互動，關鍵還是得看未來一段時間美方能否真正去改變錯誤的對華認知和政策，是否能切實採取具體的善意行動，這是兩軍關係重回正軌的基本條件」。

此前在2022年8月，時任美國眾院議長裴洛西訪問台灣，大陸外交部宣布的8項反制措施中就有3項與兩軍交往有關，分別是取消安排中美兩軍戰區領導通話；取消中美國防部工作會晤；取消中美海上軍事安全磋商機制會議。不過隨後雙方防長曾在2022年11月22日於柬埔寨舉行過會談，而2023年初，被美國宣布制裁的中共中央軍委委員李尚福就任大陸國防部長，雙方防長會晤也因為制裁問題而有障礙。

公開資料顯示，徐起零曾經擔任共軍東部戰區陸軍司令員、西部戰區陸軍司令員、西部戰區司令員，2021年7月晉升為共軍上將，也是中共二十屆中央委員。