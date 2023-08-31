烏克蘭反攻挨批進展慢 外長開砲：閉嘴自己來打打看

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）31日重砲抨擊批評烏軍反攻戰術的人士，直言他們正在烏軍官兵臉龐吐痰，而且應該「閉嘴」。

衛報在即時更新報導，庫列巴到西班牙托雷多（Toledo）出席歐盟外長會議時告訴記者，「批評反攻進展緩慢等於…往烏克蘭士兵的臉上吐痰，他們每天犧牲自己的性命，向前推進，解放一公里又一公里的烏克蘭土地」。

紐約時報日前引述西方國家官員說法指出，因為烏克蘭在錯誤的地方部署的了太多兵力，導致攻勢取得的進展有限。庫列巴受訪時則說，「我會建議所有的批評人士閉嘴，來烏克蘭，試著獨自解放一平方公里」。

根據報導，因為擔心戰事已經太過分散，烏克蘭本月稍早受到了來自美國的壓力，要把反攻集中在南部戰線。烏克蘭不但試圖在南部的兩個要點施壓，而且一直在東部的巴赫姆特周圍發動攻擊，讓華府官員感到難以理解。

報導稱，基輔的軍方內部人士主張，烏克蘭在沒有明顯空中支援的情況下，一方面必須在廣闊的戰線打仗，另一方面也必須對付俄軍的新攻擊。