快訊

新股抽籤紅包又來了！這檔抽中現賺4.6萬 報酬率35.9％

最新預測圖曝光！海葵颱風路徑南修 氣象粉專籲「3地區」該做防颱準備了

PLG／要林秉聖明報到 攻城獅預告採取法律行動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中日緊張升高 日2024防衛概算達1點7兆創新高

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
東京的日本防衛省大門。美聯社
東京的日本防衛省大門。美聯社

日本防衛省8月31日提出2024會計年度概算，達創新高的7點7兆日圓（約台幣1點7兆元）。路透報導認為，提出防衛概算的時間點正值中日關係已急遽惡化。日本8月24日開始將福島核汙水排海，中國大陸抨擊此舉，並全面禁止進口日本水產品。

為因應愈來愈獨斷獨行的中國和行事捉摸不定的北韓，日本首相岸田文雄去年宣布，計畫在5年期間，將軍事支出增加高達43兆日圓（約台幣9點5兆元），亦即尋求在2027年前，將防衛支出增加1倍，達到日本國內生產毛額（GDP）的百分之2。

這筆最新的防衛概算已提交日本財務省，比2023會計年度的6點8兆日圓（約台幣1點5兆元）幾乎增加1兆日圓（約台幣2220億元），增幅約百分之十三。防衛概算成為預算案後，明年一月將提交日本國會。若最終成為法定預算，將是連兩年創新高。

根據防衛概算，防衛省計畫為彈藥與武器撥款9千億日圓（約台幣2千億元），包括新的艦載防空飛彈；約600億日圓（約台幣1330億元）用於強化後勤能力，以在日本南西諸島（琉球群島）部署旨在應對「有事」的武器及物資。

這筆概算還包括新造3艘被稱為「機動舟艇」的登陸艦經費，共170億日圓（約台幣38億元），以及17架運輸直升機、共逾3千億日圓（約台幣666億元）。為加強部署能力，防衛省將在廣島縣吳市，新設1個陸上、海上和航空自衛隊共同的部隊「自衛隊海上輸送群」，還有一個統一指揮陸海空自衛隊的常設「統合司令部」，編制二四○員、設在東京，做為美國印太司令部的對口單位。

防衛概算另編列750億日圓（約台幣167億元），與美國合作研發反制敵方高超音速（極音速）武器的攔截飛彈，以及投入640億日圓（約台幣142億元）和英國及義大利建造下一代戰鬥機；約3800億日圓（約台幣844億元）將打造兩艘「神盾艦」，以取代陸基神盾系統。

台幣 日本 自衛隊

延伸閱讀

中職／效力猿隊最後一天還練球 由規重返日本獨立聯盟

蔡阿嘎遊日本曬「行李箱專車」壯觀畫面：買好買光為國爭光

工藤靜香周六台北開唱 親手繪製台灣專屬周邊超有心！

日本崇光西武百貨易手 2200億日圓賣給美國基金

相關新聞

日相岸田文雄大啖福島食品 盼消除安全性疑慮

日本首相岸田文雄30日在首相官邸和財務大臣鈴木俊一、經濟產業大臣西村康稔，及兒童政策擔當大臣小倉將信共進午餐，品嘗福島縣...

中國大陸發布「2023年版標準地圖」 馬、印、菲皆表強烈抗議

中國大陸28日發布最新「2023年版標準地圖」，將台灣、南海諸島及中印存在領土爭議的阿魯納查省（Arunachal Pr...

南非約翰尼斯堡大火至少64死 廢墟大樓「非正式住戶」恐有200人

南非約翰尼斯堡市中心一座5層樓建築31日凌晨發生火災，據半島電視台，大火造成至少64人死亡、數十人受傷。搜救人員表示，起...

中日緊張升高 日2024防衛概算達1點7兆創新高

日本防衛省8月31日提出2024會計年度概算，達創新高的7點7兆日圓（約台幣1點7兆元）。路透報導認為，提出防衛概算的時...

安理會延長馬利制裁提案 俄羅斯否決

旨在讓聯合國專家團隊續留馬利的提案，今天遭到俄羅斯否決。這些專家指控外國部隊涉及大規模虐待，暗指與俄羅斯有關的傭兵組織「...

斐濟：將與法國簽國防協定 涵蓋科技研究與援助

太平洋島國斐濟政府今天發布聲明表示，將與法國簽訂國防協定，這份協定涵蓋聯合國防科技研究、培訓、後勤支持以及緊急和人道主義...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦