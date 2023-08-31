中日緊張升高 日2024防衛概算達1點7兆創新高

日本防衛省8月31日提出2024會計年度概算，達創新高的7點7兆日圓（約台幣1點7兆元）。路透報導認為，提出防衛概算的時間點正值中日關係已急遽惡化。日本8月24日開始將福島核汙水排海，中國大陸抨擊此舉，並全面禁止進口日本水產品。

為因應愈來愈獨斷獨行的中國和行事捉摸不定的北韓，日本首相岸田文雄去年宣布，計畫在5年期間，將軍事支出增加高達43兆日圓（約台幣9點5兆元），亦即尋求在2027年前，將防衛支出增加1倍，達到日本國內生產毛額（GDP）的百分之2。

這筆最新的防衛概算已提交日本財務省，比2023會計年度的6點8兆日圓（約台幣1點5兆元）幾乎增加1兆日圓（約台幣2220億元），增幅約百分之十三。防衛概算成為預算案後，明年一月將提交日本國會。若最終成為法定預算，將是連兩年創新高。

根據防衛概算，防衛省計畫為彈藥與武器撥款9千億日圓（約台幣2千億元），包括新的艦載防空飛彈；約600億日圓（約台幣1330億元）用於強化後勤能力，以在日本南西諸島（琉球群島）部署旨在應對「有事」的武器及物資。

這筆概算還包括新造3艘被稱為「機動舟艇」的登陸艦經費，共170億日圓（約台幣38億元），以及17架運輸直升機、共逾3千億日圓（約台幣666億元）。為加強部署能力，防衛省將在廣島縣吳市，新設1個陸上、海上和航空自衛隊共同的部隊「自衛隊海上輸送群」，還有一個統一指揮陸海空自衛隊的常設「統合司令部」，編制二四○員、設在東京，做為美國印太司令部的對口單位。

防衛概算另編列750億日圓（約台幣167億元），與美國合作研發反制敵方高超音速（極音速）武器的攔截飛彈，以及投入640億日圓（約台幣142億元）和英國及義大利建造下一代戰鬥機；約3800億日圓（約台幣844億元）將打造兩艘「神盾艦」，以取代陸基神盾系統。