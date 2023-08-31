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南非約翰尼斯堡大火至少64死 廢墟大樓「非正式住戶」恐有200人
南非約翰尼斯堡市中心一座5層樓建築31日凌晨發生火災，據半島電視台，大火造成至少64人死亡、數十人受傷。搜救人員表示，起火大樓是一棟廢棄建築，但許多無家者在沒有正式承租的情況下入住，據目擊者，建築內可能有約200名住戶。官方表示，罹難人數恐還會增加。
起火大樓位於馬歇爾鎮（Marshalltown）。美聯社及半島電視台等外媒報導，大火大致已撲滅，但起火原因尚不清楚，搜救仍在持續當中。
約翰尼斯堡市緊急事故當局發言人穆羅吉（Robert Mulaudzi）稱失火建築為「被劫持的內城區廢棄大樓之一」。穆羅吉說，許多人「非正式入住」這棟廢墟大樓，因此搜救人員得穿過大樓內的斷垣殘壁，一層一層檢查，搜尋倖存者或罹難者。穆羅吉說，至少一名孩童罹難。
據半島電視台，原屋主遺棄該大樓後，有人「非正式接收」大樓，並出租大樓空間給民眾。由於該大樓屬於廢棄建築，因此不受安全規範約束。
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