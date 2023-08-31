快訊

BMW成標靶！酒客便溺疑遭偷拍起口角 「連開7槍」豪車彈孔畫面曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南非約翰尼斯堡大火至少64死 廢墟大樓「非正式住戶」恐有200人

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
南非約翰尼斯堡一棟廢棄大樓31日凌晨發生火災，搜救人員從大樓內找出多具遺體。據官方，許多人「非正式入住」該廢墟大樓。路透
南非約翰尼斯堡一棟廢棄大樓31日凌晨發生火災，搜救人員從大樓內找出多具遺體。據官方，許多人「非正式入住」該廢墟大樓。路透

南非約翰尼斯堡市中心一座5層樓建築31日凌晨發生火災，據半島電視台，大火造成至少64人死亡、數十人受傷。搜救人員表示，起火大樓是一棟廢棄建築，但許多無家者在沒有正式承租的情況下入住，據目擊者，建築內可能有約200名住戶。官方表示，罹難人數恐還會增加。

起火大樓位於馬歇爾鎮（Marshalltown）。美聯社及半島電視台等外媒報導，大火大致已撲滅，但起火原因尚不清楚，搜救仍在持續當中。

約翰尼斯堡市緊急事故當局發言人穆羅吉（Robert Mulaudzi）稱失火建築為「被劫持的內城區廢棄大樓之一」。穆羅吉說，許多人「非正式入住」這棟廢墟大樓，因此搜救人員得穿過大樓內的斷垣殘壁，一層一層檢查，搜尋倖存者或罹難者。穆羅吉說，至少一名孩童罹難。

據半島電視台，原屋主遺棄該大樓後，有人「非正式接收」大樓，並出租大樓空間給民眾。由於該大樓屬於廢棄建築，因此不受安全規範約束。

建築 尼斯

延伸閱讀

南非約翰尼斯堡市5層樓建築傳火警！逾52死43傷

這件事情沒有算到！占卜師抽香菸亂丟菸蒂 這下子慘了

高雄大樓工地挖破水管滲水 居民控工人摸黑潛水找肇因

習近平辱華？聽到南非解說將中國和台灣並列 居然沒糾正

相關新聞

南非約翰尼斯堡市5層樓建築傳火警！逾52死43傷

南非公共廣播公司（SABC）報導，約翰尼斯堡市中心一座五層樓建築31日凌晨發生火災，造成至少20人死亡、43人受傷。衛報報導，已有至少52人罹難。

農民懷疑牲口遭虐待裝警報 竟逮到熟人跟自家小牛發生性行為

英國多塞特郡柏頓村（Burton, Dorset）一處農場因為越來越懷疑自家的牲口正遭到虐待，於是設置了警報系統，結果竟...

南非約翰尼斯堡大火至少64死 廢墟大樓「非正式住戶」恐有200人

南非約翰尼斯堡市中心一座5層樓建築31日凌晨發生火災，據半島電視台，大火造成至少64人死亡、數十人受傷。搜救人員表示，起...

日本福島外海規模4.2地震 無海嘯威脅

日本福島縣外海今天下午3時6分（台灣時間下午2時6分）發生推估規模4.2地震，福島縣及宮城縣部分地區被觀測到最大震度2級...

沒錢探勘新氣源 玻利維亞天然氣輸出恐告罄

南美洲國家玻利維亞一名高層官員今天表示，由於缺錢投資探勘新的蘊藏，玻利維亞主要收入來源的天然氣有告罄之虞

中國新10段線地圖納南海 菲律賓斥無國際法依據

北京當局28日發布新版地圖，以「10段線」幾乎整片南海都納入中國疆域。菲律賓外交部今天說，中國試圖以此舉合法化對菲律賓島...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦