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不庇護單身移民 比利時新政策惹議

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
比利時近日新的移民政策取消對單身男移民的庇護，引發國際討論。（Pxfuel）
比利時近日新的移民政策取消對單身男移民的庇護，引發國際討論。（Pxfuel）

單身移民政府不庇護！比利時近日宣布，單身男性移民無法獲得政府的收容與庇護，盼藉此降低處理移民的負擔。但人權團體擔心，此政策恐違反人權、性平等原則，若歐洲其他國家爭相仿效，恐讓移民的處境更加艱難。這裡面許多移民是從中東、北非與西非，甚至是阿富汗，為了躲避戰爭而來。

遭質疑性別歧視

根據《半島電視台》報導，比利時政府近日宣布，禁止向單身男性提供庇護和住所。該政策的目的是減少國內尋求庇護者的數量。國家移民局局長德穆爾表示，希望藉此更好地管理移民流動，確保資源合理分配，並防止移民濫用庇護制度，「我們不會讓幼童不會餓死街頭，但成年單身男性需要自己想辦法」。

然而，這項政策引起了人權組織和國際社會的關注和批評，恐有性別歧視和人權侵犯的疑慮。國際特赦組織主席赫斯瑪斯認為，將單身男性尋求庇護者排除在庇護制度之外，違反國際人權法和移民保護原則。他們擔心，這恐使受迫害的單身男性無法獲得安全和合適的庇護，使他們更加脆弱和易受傷害。

移民紛逃往歐洲

中東監測》提到，比利時政府辯稱，該政策是為了保護國內社會的穩定和安全。他們表示，一些單身男性尋求庇護者可能存在安全風險，有可能對社會造成威脅。但人權團體質疑，這是將整體族群的行為歸咎給少數個案的偏見。

他們擔心，此政策可能會在歐洲引發類似的效仿行動，影響到其他國家的庇護政策和尋求庇護者的人權。歐洲許多移民都是因為戰亂而來，包括北非、西非、中東、阿富汗等地，移民會從突尼西亞往義大利、希臘與土耳其登陸，往歐洲各國擴散。

但德穆爾坦言，比利時1150萬人口，目前收容3.35萬名移民已經到了極限，但光是去年就有3.7萬件申請移民庇護的案件，而且比利時還額外收容了6.2萬名烏克蘭移民，比利時政府也呼籲歐盟要擴大協助各國安置移民的量能。

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