統計：南韓青少年愈來愈不願結婚

越來越多南韓民眾不願結婚。南韓政府公布調查結果，對於婚姻抱持正面看法的青少年，比率從過去5成現在已降至3成。另外，南韓青少年認為結婚後也不需要生孩子的比率也在穩定增加。

正面看待婚姻跌破五成

據《CNN》報導，南韓統計廳本週一公布2年一次調查結果，在19至34歲受訪者中，只有36.4%的人對婚姻抱持正面看法，該比率在2012年時仍有56.5%。

調查中還發現，青少年不願結婚的原因包括沒有足夠的錢以及認為不需要結婚。至於對婚姻有正面看法的受訪者明顯以男性居多，僅有28%的女性對婚姻有肯定看法。

經濟合作暨發展組織(OECD)指出，女性在教育和職場上取得進步後，代表女性「結婚的機會成本」比前幾代來得高；如果結婚，她們可能需要在事業或教育上妥協。也因此許多受過教育且有穩定工作的女性便延後結婚和育兒的時間。

年輕人也不想生孩子

另外，調查也發現，逾半受訪者認為不需要生孩子，即便結婚後也是，該比率從2018年後就開始增加。在南韓社會，單親家庭的型態越來越受歡迎，近4成的受訪者表示接受在未婚的情況下可擁有子女，與過去的傳統認知開始出現不同。去年南韓的生育率已降至0.78歷史新低，還不到維持人口穩定所需2.1的一半，甚至比人口老化嚴重的日本的1.3還低。

經濟壓力放棄結婚

據《新華社》報導，當被問到為何不結婚，高達33.7％的人表示，是缺乏結婚基金，其次17.3％的人認為不需要結婚，11.0％的人擔心育兒和扶養子女會造成經濟負擔以及10.2％的人認為因為就業不穩定。

越來越多南韓年輕人因經濟困難，例如高房價、養育孩子的高成本以及青年失業率居高不下，再加上對婚姻的社會觀念改變，開始延後或放棄結婚與生育。例如調查發現，在年輕人當中，接受情侶可以不結婚而同居的比例穩定上升，從2012年的61.8％到2022年已提高到80.9％。

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