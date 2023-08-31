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路透：習近平可能不參加印度G20峰會 改由李強代表

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
習近平（左）上一次會見拜登是去年11月在印尼峇里島舉行的G20峰會，但路透報導習近平可能不出席今年的峰會。路透
習近平（左）上一次會見拜登是去年11月在印尼峇里島舉行的G20峰會，但路透報導習近平可能不出席今年的峰會。路透

路透引述知情人士報導，中國國家主席習近平很可能不會參加下周在印度舉行的20國集團（G20）領導人高峰會，將改由國務院總理李強代表中國大陸政府出席9月9日至10日在新德里舉行的會議。

美國總統拜登已確認將出席這次峰會，原本一直被視為習近平可跟拜登會面的場合。習近平上一次會見拜登是去年11月在印尼峇里島舉行的G20峰會。

俄羅斯總統普亭已宣布他將不會前往新德里，改派外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與會。

地主國印度的一位政府官員告訴路透，印度方面已得知總理李強將代替習近平出席。大陸方面的消息則表示，他們不知道習近平不參加的原因。

近月來美國高層官員接連訪問中國大陸，外界預期習近平與拜登會面的日子也不遠了。

兩國領導人可以進行面對面會談的另一場峰會是11月12日至18日在舊金山舉行的亞太經合組織（APEC）領袖會議。

習近平上周出席了在南非舉行的金磚國家領導人會議。習近平和印度總理莫迪在約翰尼斯堡金磚國家會議期間難得對話，討論緩解雙邊關係緊張局勢的問題。

習近平 拜登 印度

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