德國男接受陰莖增大手術 遭冒牌醫師注射矽油後慘死

德國一名32歲男子2019年找了46歲醫師托本（Torben K.）進行陰莖增大手術，未料托本是冒牌醫師，將矽油注射進他的生殖器，導致他在受苦7個月後死於敗血症。托本28日遭判5年徒刑。

太陽報報導，德國46歲餐飲工人托本謊稱自己是外科醫師，在網上宣傳他的陰莖增大術，32歲受害者2019年7月前往索林根市（Solingen）的托本家中動手術，但托本將矽油注射進他的陰莖和陰囊後不久，他就開始出現呼吸問題。

家屬在法庭上指控，儘管受害者對手術有疑慮，托本仍說服他繼續進行。他後來求助多家醫院後送進專科加護病房，7個月後於2020年2月去世，死因為敗血症及肝腎衰竭。

檢方指出，「不幸的是，矽油最終進入受害者的血液中，引發嚴重併發症，最終導致他的死亡。」

托本28日因嚴重傷害致死罪名，被判處5年徒刑。但他今年3月在審判期間還對另一名男子進行同樣的手術，且拒絕透露他使用的矽油類型。