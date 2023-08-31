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超商店員也能遠距上班？日本Lawson推虛擬化身店員

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
日本主要連鎖超商Lawson正引進一項科技，讓超商店員也能遠距上班，以動畫形象的化身服務消費者。路透
日本主要連鎖超商Lawson正引進一項科技，讓超商店員也能遠距上班，以動畫形象的化身服務消費者。路透

為了因應日漸嚴重的缺工問題，日本主要連鎖超商Lawson正引進一項科技，讓超商店員也能遠距上班，以動畫形象的化身服務消費者。

朝日新聞報導，Lawson店內會擺放螢幕，呈現以動畫形象的Lawson化身店員（LAO），負責的員工能在家裡或辦公室的電腦螢幕前，對著網路攝影機講話，服務消費者，他們的聲音和手勢也會呈現在螢幕上的Lawson化身店員。

目前Lawson正在東京、大阪及其他地區的四家店面採用Lawson化身店員。Lawson表示，如此一來，店內的員工就能專注於烹飪、清潔及補貨等實際任務，由虛擬化身店員幫助消費者使用自助結帳機。

Lawson最快8月將測試單一虛擬化身店員能否處理三到四家店面，於深夜或清晨等人手短缺時段的業務。此前，Lawson超商會排至少兩位員工一起輪值夜班，主要是為了安全，在試驗時，其中一人將由虛擬化身店員取代。

雖然這可能提高安全風險，但Lawson表示，在引進店內店員也無法打開的自助結帳機後，搶劫愈來愈少。消費者也能繼續在超商取票與寄送包裹，這類服務仍將由店內員工負責。

Lawson社長竹增貞信指出，未來缺工將更加嚴重，特別是夜班，由單一虛擬店員化身在家管理多家超商，代表能以更低的成本獲致更高的生產力。

Lawson也希望這項新技術將有助招募更多想遠距上班的員工，包括在家照顧小孩和家人者。

Lawson店內擺放螢幕，呈現以動畫形象的Lawson化身店員。擷取自朝日新聞網站
Lawson店內擺放螢幕，呈現以動畫形象的Lawson化身店員。擷取自朝日新聞網站

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