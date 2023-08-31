美情資：北韓與俄羅斯可能達成軍事交易 供給大量各式彈藥

美國最新情報指出，俄羅斯與北韓正在「積極推動」一項潛在的軍事交易，北韓將提供大量各式彈藥武器系統給俄羅斯，有跡象顯示，深陷烏克蘭戰爭泥沼中的克里姆林宮，急需獲取更多物資。

CNN報導，儘管北韓對外界矢口否認，但潛在協議的消息仍不脛而走。拜登政府30日表示，當局持續擔心北韓與俄羅斯正在進行軍事交易，俄羅斯國防部長紹依古（Sergei Shoigu）上個月才剛訪問北韓，俄國又派遣第二個官方代表團前往平壤，進一步討論交易細節。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，除了透過第二個官方代表團之外，俄國總統普亭與北韓領導人金正恩還互致信函，承諾增加雙邊關係。

柯比表示，美方認為北韓持續在考慮要在烏克蘭戰場上大量軍援俄羅斯，未來幾個月內可能會有高層的進一步討論。