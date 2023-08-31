英國會印太報告：應邀日韓入AUKUS

英國外交大臣柯維立赴中國大陸訪問之際，英國下議院外交事務特別委員會卅日發布報告指出，「英美澳三方安全夥伴」（ＡＵＫＵＳ）應該邀請日本與南韓加入，以發展先進國防技術，報告也提議英國應尋求加入美澳日印組成的「四方安全對話」。

由執政的保守黨所控制的下議院外交事務特別委員會在報告指出，英國政府「應該向澳洲與美國提議，邀請日本與南韓加入ＡＵＫＵＳ技術與防禦合作協議」，並稱ＡＵＫＵＳ「不單純是關於澳洲取得核動力潛艦艦隊，還有網路與先進技術共享與聯合開發元件，即使不是更重要，也可能是同等重要」。

報告寫到，澳美英「三個大國之間達成了原則性協議，在整個全套先進技術盡可能密切合作，其中包括網路、人工智慧、量子與水下技術，包括在潛艦探測，這些方面可能比潛艦計畫更快實現具體成果」。

衛報指出，報告專注於英國「轉向」印太地區，以及如何應對更加強勢的中國大陸，卻也納入一個對英國可能有爭議的提案，即尋求加入澳洲、印度、日本與美國的「四方安全對話」（Ｑｕａｄ）外交倡議。

中國大陸多次譴責ＡＵＫＵＳ與「四方安全對話」是反中集團，尋求「煽動分裂與對抗，喚醒冷戰思維」，東南亞國家可能同樣對擴張的提案感到不安。

委員會在報告指出，對於英國是否應該申請加入「四方安全對話」，委員會已經聽取證人的不同意見，有些人強烈支持，其他人表明現在考慮這一點為時尚早，還有一群人則完全反對。印尼政府顧問馬利克以個人身份提出的意見書就說，印尼、馬來西亞、寮國、泰國和柬埔寨等國家對「四方安全對話」持懷疑態度，部分原因是該組織一向被認為是反中聯盟。

不過，委員會指出，雖然理解保留意見，但他們認為跟「四方安全對話」合作制定涵蓋印太海域的協調戰略，並在現有成員認為合適的時間申請加入，對英國有好處。