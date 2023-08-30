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雷蒙多：持續與中方非正式分享出口管制資訊 期望會談幾個月後有成果

經濟日報／ 記者陳苓/即時報導
美國商務部長雷蒙多（見圖）30日結束中國大陸訪問行程，呼籲中國大陸當局改善美企在當地的經商環境，並說美中脫鉤或兩國缺乏溝通都不是好事。路透
美國商務部長雷蒙多（見圖）30日結束中國大陸訪問行程，呼籲中國大陸當局改善美企在當地的經商環境，並說美中脫鉤或兩國缺乏溝通都不是好事。路透

美國商務部長雷蒙多30日結束四天的中國大陸訪問行程，她在上海舉行的記者會上，呼籲北京當局改善美企在當地的經商環境，表示美中脫鉤或兩國缺乏溝通皆非好事，將持續與中方針對出口管制非正式地分享資訊。她也希望和中國大陸會談後，能在未來幾個月「看到一些成果」。

雷蒙多說，中國大陸之行「富有成果」，雙方展開坦承而有建設性的會談，會談沒有任何挫敗，最大進展是兩國同意繼續對話。她說，她向中方提到許多棘手議題，包括北京的補貼政策、非市場行徑、突襲搜索美企、智慧財產權盜竊等，並指出關閉溝通管道沒有好處。

她說，中國大陸監管環境需要提高穩定性，美國企業提到在當地經商日益艱難，她未預期第一次會談就突然解決英特爾、美光或波音等美企所面臨的問題，但在許多情況，美國企業的耐心正逐漸耗盡，她盼望能在未來幾個月「看到一些結果」。

她29日透露，美企向她抱怨，中國大陸變得「無法投資」，罰款、突襲搜查和其他行動，提高了中國大陸經商的風險，是她此行最直言不諱的發言。

雷蒙多也說，預料將持續針對出口管制，與中方非正式地分享資訊，以提高透明度。美方也在本周會議中表示，出口管制並非針對中國，將持續就此交換意見。

美國 北京 美中關係

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