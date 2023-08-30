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梅根與哈利交往後續演「無照律師」 傳王室對台詞有意見要求更動

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國哈利王子的妻子梅根曾演出美國熱門電視劇「無照律師」，近日傳出英國王室曾要求修改她的劇本以刪掉一個「敏感」的詞彙。圖為「無照律師」劇照。美聯社
英國哈利王子的妻子梅根曾演出美國熱門電視劇「無照律師」，近日傳出英國王室曾要求修改她的劇本以刪掉一個「敏感」的詞彙。圖為「無照律師」劇照。美聯社

英國哈利王子的妻子梅根曾演出美國熱門電視劇「無照律師」（SUITS）長達7季，直到兩人宣布訂婚的幾個月前退出，打造該劇的柯爾許（Aaron Korsh）近日宣稱，英國王室曾要求修改她的劇本以刪掉一個「敏感」的詞彙，並指此舉讓他感到「惱人」。

柯爾許曾是投資銀行家，現在是電視製作人兼編劇，打造出長達9季134集的「無照律師」與衍生電視劇「Pearson」，而「無照律師」至今仍持續在「網飛」熱播。太陽報轉述，柯爾許告訴「好萊塢報導者」，「我聽到人們在討論這件事，就是（王室）對一些事情進行了介入。有些事情是我們想要做，卻做不到，這有點惱人」。

根據身為「無照律師」執行製作人柯爾許的說法，王室並不想要把「胡扯（poppycock）這個詞放到她的嘴裡」。就他猜測，原因是王室不希望梅根說出「cock（意指男性生殖器）」這個字，所以「無照律師」團隊必須改成「bullshit」，而不是用原來的「poppycock」。

柯爾許還說，當梅根與哈利2016年開始約會時，王室就提出了編輯的頃求，還說白金漢宮要求更動「也許還有一到兩件事」，但堅稱想不起那是什麼事情。

太陽報指出，柯爾許受訪的說法跟哈利王子在自傳「Spare」提出的指控類似。哈利王子在自轉指出，「無照律師」的編劇團隊對「王宮溝通」團隊就更動梅根台詞提出的「建議」越來越變得「沮喪」。

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