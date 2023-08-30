人工智慧學壞了？英國官員：AI聊天機器人可能帶來風險

英國官員今天對各個組織示警說，愈來愈多研究顯示，人工智慧（AI）聊天機器人用於業務上可能會被誘騙去從事有害的任務。

路透社報導，英國「國家網路安全中心」（NCSC）在2篇預定今天發布的部落格文章中指出，專家還沒能理解以及因應與大型語言模型（LLM）演算法有關的潛在安全問題，這種模型能產生類似人類的互動。

這種AI工具早期被作為聊天機器人，一些人甚至認為，聊天機器人未來不只會淘汰網路搜尋，也會取代客服和攬客電話等。

「國家網路安全中心」表示，聊天機器人可能存在風險，尤其是如果這種模型被插入重要機構的業務流程時。學術界與研究人員一再發現，如果輸入惡意指令或欺騙它繞過內建的防護機制，就可以擾亂聊天機器人。

例如，若駭客以精心設計的方式一步步下達指令，銀行的聊天機器人可能被騙去進行未獲授權的交易。